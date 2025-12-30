HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Gần Chợ Bến Thành sẽ có bệnh viện trăm tỷ

Tin, ảnh: Hải Yến

(NLĐO) - Sắp tới, bệnh viện sẽ được xây hai khối nhà cao 12 tầng nổi, 2 tầng hầm, tổng vốn đầu tư mỗi khối từ 650-750 tỉ đồng.

Thông tin trên được PGS-TS-BS Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TPHCM) chia sẻ tại lễ công bố sáp nhập Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định, chiều 30-12.

Đối diện Chợ Bến Thành sẽ có bệnh viện trăm tỷ - Ảnh 1.

PGS-TS-BS Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định phát biểu tại buổi lễ

BS Hải cho biết cơ sở 2 của bệnh viện đặt tại 125 Lê Lợi, phường Bến Thành. Trước khi sáp nhập, hai bệnh viện đã có hơn 5 tháng phối hợp chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ chuyên môn. Đội ngũ bác sĩ, chuyên gia của Bệnh viện Nhân dân Gia Định trực tiếp hội chẩn, khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn. 

Từ tháng 6-2025, mô hình phòng khám vệ tinh và phòng khám chuyên gia nội - ngoại được triển khai tại đây, giúp công suất giường bệnh nội trú tăng 8%, số ca cấp cứu quý III-2025 tăng khoảng 17%. Đặc biệt, hai bệnh viện đã phối hợp thực hiện thành công ca E-CPR liên viện cứu sống bệnh nhân ngưng tim ngoại viện.

Đối diện Chợ Bến Thành sẽ có bệnh viện trăm tỷ - Ảnh 2.

Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở 2 vừa bảo đảm tốt công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, vừa mở rộng dịch vụ theo yêu cầu, đáp ứng nhu cầu của người dân, du khách và người nước ngoài tại khu vực trung tâm thành phố.

Trong giai đoạn mới, cơ sở 2 được định hướng phát triển theo mô hình bệnh viện đa khoa hạng I, tinh gọn, hiện đại, đồng thời là cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học. Với quy mô phù hợp, đây sẽ là nơi thử nghiệm các mô hình quản trị, quy trình vận hành và sáng kiến chuyên môn trước khi nhân rộng trong toàn hệ thống.

Đối diện Chợ Bến Thành sẽ có bệnh viện trăm tỷ - Ảnh 3.

Bệnh viện định hướng triển khai các mô hình cấp cứu hiện đại, phối hợp với Trung tâm Cấp cứu 115

Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở 2 xác định ba trụ cột chiến lược. Thứ nhất là xây dựng trung tâm cấp cứu chuyên sâu, tận dụng vị trí trung tâm TPHCM và phối hợp chặt chẽ với cơ sở chính nhằm nâng cao năng lực cấp cứu khu vực, rút ngắn thời gian tiếp cận cho người dân và du khách. 

Bệnh viện định hướng triển khai các mô hình cấp cứu hiện đại, phối hợp với Trung tâm Cấp cứu 115, tập trung xử trí các tình huống khẩn cấp như chấn thương nặng, đột quỵ, nhồi máu cơ tim, cấp cứu sản – nhi, đồng thời từng bước tiếp cận kỹ thuật hồi sức nâng cao ECMO/CPR ngoại viện (ECPR).

Đối diện Chợ Bến Thành sẽ có bệnh viện trăm tỷ - Ảnh 4.

Với vị trí chiến lược trong “tứ giác” Bến Thành – Lê Lợi – Nguyễn Huệ – Ga Metro trung tâm, bệnh viện được kỳ vọng trở thành trung tâm cấp cứu ngoại viện chuyên sâu, sẵn sàng đáp ứng nhanh các tình huống y tế khẩn cấp tại khu vực tập trung đông người.

Thứ hai là phát triển dịch vụ khám chữa bệnh chất lượng cao và chuyên biệt, vừa bảo đảm tốt công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, vừa mở rộng dịch vụ theo yêu cầu, đáp ứng nhu cầu của người dân, du khách và người nước ngoài tại khu vực trung tâm thành phố. Thứ ba là đẩy mạnh mô hình điều trị trong ngày, tập trung vào phẫu thuật, thủ thuật ít xâm lấn và điều trị ngoại trú ban ngày, góp phần nâng cao hiệu quả và tối ưu nguồn lực.

Song song với phát triển chuyên môn, bệnh viện đặt mục tiêu đạt các chuẩn chất lượng quốc tế, chú trọng đào tạo, nghiên cứu khoa học và đầu tư hạ tầng.

Theo BS Hải, HĐND TPHCM đã thông qua kế hoạch đầu tư bệnh viện cơ sở 2 trung hạn giai đoạn 2026–2030, với việc xây dựng hai khối nhà cao 12 tầng nổi, 2 tầng hầm, tổng vốn đầu tư mỗi khối từ 650–750 tỉ đồng. 

Tầm nhìn đến năm 2030, cơ sở 2 sẽ trở thành bệnh viện nội thành hiện đại, chuyên biệt, vận hành linh hoạt, đạt chuẩn hạng I.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, khẳng định việc sáp nhập Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn và ra mắt Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở 2 thể hiện quyết tâm xây dựng hệ thống y tế hiện đại, tinh gọn và hội nhập quốc tế.

Đối diện Chợ Bến Thành sẽ có bệnh viện trăm tỷ - Ảnh 5.

PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, phát biểu tại hội nghị

Với nền tảng chuyên môn, cơ sở vật chất đồng bộ và vị trí trung tâm, cơ sở 2 được kỳ vọng trở thành trung tâm cấp cứu ngoại viện chuyên sâu, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đặc biệt cho người dân, du khách và người nước ngoài, góp phần hoàn thiện mạng lưới y tế đô thị của thành phố.

Tin liên quan

Bệnh viện Nhân dân Gia Định xin lỗi bệnh nhân vì sự cố gián đoạn

Bệnh viện Nhân dân Gia Định xin lỗi bệnh nhân vì sự cố gián đoạn

(NLĐO) - Sự cố này đã gây chậm trễ trong quy trình khám chữa bệnh, tạo ra nhiều bất tiện cho người bệnh và thân nhân người bệnh.

Bệnh viện Nhân dân Gia Định thay máu cứu ca bệnh hiếm gặp

(NLĐO)- Chiều 22-3, Bệnh viện Nhân dân Gia Định TP HCM cho hay vừa điều trị thành công một phụ nữ mắc hội chứng HELLP hiếm gặp.

Bệnh viện Nhân dân Gia Định đạt "chứng nhận bạc" điều trị suy tim quốc tế

(NLĐO) - Việc đạt chứng nhận này là sự nỗ lực của tập thể y bác sĩ Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TPHCM) được từng bước tiếp cận các tiêu chuẩn thế giới, giúp người bệnh suy tim điều trị theo đúng tiêu chuẩn quốc tế.

