Gạo ST 25 lần thứ 3 thắng giải "gạo ngon nhất thế giới"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Gạo ST 25 lần thứ 3 thắng giải "gạo ngon nhất thế giới"

Ngọc Ánh

(NLĐO) – Sau lần đầu tiên đoạt giải "gạo ngon nhất thế giới" năm 2019, gạo ST 25 đã thắng giải lần 2 năm 2023 và năm nay

Trưa 9-11, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động từ thủ đô PhomPenh của Campuchia, ông Đỗ Hà Nam, Chủ tịch Hiệp hội lương thực Việt Nam (VFA), cho biết gạo ST 25 của Việt Nam lần thứ 3 thắng giải gạo ngon nhất thế giới.  

TIN LIÊN QUAN

Cuộc thi năm nay ngoài gạo ST 25, một mẫu gạo của Campuchia cũng đồng hạng nhất; còn hạng 3 vinh danh một loại gạo ngon Philippines.

Ông Đỗ Hà Nam thông tin năm nay gạo ST 25 được VFA chọn là đại diện gạo Việt Nam dự thi, khác với một số lần do tác giả là ông Hồ Quang Cua mang dự thi.

Do đó, Chủ tịch VFA cùng ông Hồ Quang Cua đã cùng lên nhận giải.

Tin vui: Gạo ST 25 lần thứ 3 thắng giải "gạo ngon nhất thế giới" - Ảnh 1.

Ông Đỗ Hà Nam, Chủ tịch VFA, cùng ông Hồ Quang Cua nhận giải gạo ngon nhất thế giới năm 2025 - Ảnh: VFA

Theo ông Đỗ Hà Nam, với việc lần thứ 3 thắng giải "gạo ngon nhất thế giới" đã khẳng định chất lượng và sự ổn định của gạo ST 25, là vinh dự lớn của Việt Nam.

Hiện nay, gạo ST 25 là một điểm sáng của xuất khẩu gạo khi kiều bào Việt Nam trên khắp thế giới yêu thích và chuyển sang dùng loại gạo này.

"Gạo ngon nhất thế giới" (World's Best Rice) được tổ chức bởi The Rice Trader trong khuôn khổ Hội nghị thương mại lúa gạo toàn cầu hằng năm.

Tin vui: Gạo ST 25 lần thứ 3 thắng giải "gạo ngon nhất thế giới" - Ảnh 2.

Gạo ST 25 thương hiệu "Gạo Ông Cua"

Các đơn vị thắng giải không chỉ được vinh danh mà còn phải có nghĩa vụ đóng phí khi sử dụng logo (biểu tượng thương hiệu) giải thưởng "World's Best Rice" (Gạo ngon nhất thế giới) độc quyền của The Rice Trader vào mục đích tiếp thị và kinh doanh.

Tin liên quan

Bội thu lúa ST25 hướng hữu cơ

Bội thu lúa ST25 hướng hữu cơ

Niềm vui lấp lánh trên gương mặt những nông dân trúng mùa lúa mới.

Cháo tươi, cơm chiên từ gạo ST25 "cháy hàng" ở Mỹ

(NLĐO) - Dùng gạo ST25 để nấu cháo tươi, làm cơm chiên là bài toán khó nhưng khi giải được thì thị trường Mỹ chào đón bất ngờ

Gạo ST25 xuất khẩu vọt lên giá 1.600 USD/tấn

(NLĐO) – Giữa lúc giá gạo thế giới sụt giảm vì Ấn Độ xả kho gạo thì giá gạo Việt Nam vẫn đứng ở mức cao, đặc biệt là gạo ST25 tăng giá mạnh

VFA Hồ Quang Cua gạo ST 25 The Rice Trader Đỗ Hà Nam
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo