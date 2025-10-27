HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Gặp con vật lạ giữa rừng, ông lão không ngờ là loài quý hiếm cần bảo vệ

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Phát hiện khỉ đuôi lợn quý hiếm bị thương khi đi làm rẫy, ông Hồ Văn Dương mang về chăm sóc rồi tự nguyện giao nộp cho lực lượng chức năng để cứu hộ.

Ông lão cứu khỉ đuôi lợn qúy hiếm giữa rừng sâu , hành động đáng trân trọng - Ảnh 1.

Ông Hồ Văn Dương bàn giao Khỉ đuôi lợn quý hiếm cho cơ quan chức năng

Ngày 27-10, Công an xã Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị cho biết vừa phối hợp với lực lượng kiểm lâm và biên phòng địa phương tiếp nhận, bàn giao một cá thể khỉ đuôi lợn quý hiếm do người. dân tự nguyện giao nộp.

Trước đó, trong buổi tuyên truyền về công tác bảo vệ động vật hoang dã tại bản Rìn Rìn, xã Trường Sơn, ông Hồ Văn Dương (sinh năm 1957) đã chủ động liên hệ với đoàn công tác và giao nộp một cá thể khỉ đuôi lợn (Macaca leonina), nặng khoảng 2kg. Loài khỉ này thuộc nhóm IIB - danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Ông Dương kể rằng, trong một lần lên nương rẫy, ông phát hiện con khỉ nằm bất động trong bụi cây, trên người có nhiều vết thương. Thương cảm, ông mang về nhà, tự tay chăm sóc và băng bó vết thương. Sau vài ngày, con khỉ dần hồi phục, bớt hoảng sợ và có thể cử động trở lại.

Khi nghe lực lượng chức năng đến tuyên truyền về bảo vệ động vật hoang dã, ông Dương hiểu việc nuôi giữ là vi phạm pháp luật, nên đã báo cho Công an xã Trường Sơn để giao nộp lại.

Lực lượng công an, kiểm lâm và biên phòng đã lập biên bản, hoàn thiện hồ sơ và bàn giao cá thể khỉ đuôi lợn cho Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật – Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Trị) để tiếp tục chăm sóc, phục hồi sức khỏe trước khi thả về môi trường tự nhiên.

Đại diện lực lượng chức năng đánh giá, hành động của ông Hồ Văn Dương là nghĩa cử đáng trân trọng, thể hiện ý thức bảo vệ động vật hoang dã trong cộng đồng người dân vùng biên. Đồng thời, đây cũng là kết quả tích cực từ các chương trình tuyên truyền, vận động người dân không săn bắt, nuôi nhốt hoặc buôn bán trái phép các loài động vật quý hiếm.

