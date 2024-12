Nhiều huyền thoại âm nhạc thế giới biểu diễn tại Đà Lạt

Sự kiện âm nhạc quốc tế hoành tráng "Dalat Spring Concert" sẽ chính thức diễn ra tối 21-12 tại Quảng trường Lâm Viên, TP Đà Lạt với sự góp mặt của nhiều huyền thoại âm nhạc thế giới như Boney M, Liz Mitchell, Joy, và "Nữ hoàng" nhạc Pop thập niên 1980 Samantha Fox.



Đại diện Sở VH-TT-DL Lâm Đồng, UBND TP Đà Lại và IB Group Việt Nam chia sẻ tại buổi họp báo chiều 13-12

Chia sẻ trong buổi gặp gỡ báo chí chiều 13-12, tại Hà Nội, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL Lâm Đồng Trần Thanh Hoài nhấn mạnh "Dalat Spring Concert" không chỉ là một chương trình nghệ thuật mà còn là cột mốc quan trọng trong việc nâng cao vị thế của Đà Lạt trên bản đồ âm nhạc quốc tế.

"Chúng tôi mong rằng sự kiện này sẽ góp phần khẳng định Đà Lạt là một thành phố sáng tạo trong âm nhạc, đúng như cam kết khi gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO" - ông Trần Thanh Hoài nói.

Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL Lâm Đồng Trần Thanh Hoài mong muốn sự kiện sẽ góp phần khẳng định Đà Lạt là một thành phố sáng tạo trong âm nhạc

"Dalat Spring Concert" quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi từng ghi dấu ấn sâu sắc trong lòng khán giả Việt Nam qua nhiều thập kỷ như Boney M, ban nhạc disco huyền thoại, sẽ trình diễn những bản hit nổi tiếng như "Daddy Cool", "Rivers of Babylon"...

Đêm nhạc cũng đánh dấu sự trở lại của Joy, ban nhạc đến từ Áo với những giai điệu disco sôi động như "Touch by Touch"...

Đặc biệt, đây là lần đầu tiên Samantha Fox, biểu tượng pop của thập niên 1980, đến Việt Nam để trình diễn các bản hit kinh điển như "Touch me" (I want your body)...



Phó Chủ tịch UBND TP Đà Lạt Trần Thị Vũ Loan chia sẻ đây không chỉ là cơ hội để khán giả thưởng thức âm nhạc đỉnh cao, mà còn là dịp để quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên, con người và văn hóa Đà Lạt

Trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa, Lâm Đồng sẽ ưu tiên phát triển nghệ thuật biểu diễn, âm nhạc, điện ảnh là những lĩnh vực mà địa phương có thế mạnh.

Theo ông Trần Thanh Hoài, tỉnh đang lấy ý kiến chuyên gia, nhà khoa học, tiến tới tổ chức hội thảo cấp quốc gia để tìm các giải pháp phát triển công nghiệp văn hóa sát với thực tiễn.

"Đến với Đà Lạt, các bạn có thể thấy trong các khu du lịch lớn luôn có những sân khấu âm nhạc. Chúng tôi xác định rằng du lịch âm nhạc là xu thế phát triển tất yếu chứ không chỉ là một lựa chọn. Đà Lạt sẽ phát triển du lịch gắn liền với văn hóa, tạo ra những giá trị văn hóa khác biệt"- Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL Lâm Đồng khẳng định.

Nhiều huyền thoại âm nhạc thế giới biểu diễn tại Đà Lạt

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Lạt Trần Thị Vũ Loan chia sẻ thêm Đà Lạt rất tự hào được chọn làm nơi tổ chức một sự kiện âm nhạc mang tầm quốc tế như "Dalat Spring Concert". Đây không chỉ là cơ hội để khán giả trong và ngoài nước thưởng thức âm nhạc đỉnh cao, mà còn là dịp để quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên, con người và văn hóa đặc sắc của thành phố ngàn hoa.

Với Dalat Spring Concert, khán giả yêu nhạc sẽ được chìm đắm trong một không gian âm nhạc đầy hoài niệm, hòa mình vào những giai điệu vượt thời gian và những ca khúc bất hủ mà nhiều thế hệ người Việt từng say đắm.

Với quy mô hoành tráng, Dalat Spring Concert 2024 dự kiến thu hút khoảng 15.000 - 20.000 khán giả lấp đầy Quảng trường Lâm Viên.

Chương trình được tổ chức hoàn toàn miễn phí như một món quà tri ân từ Đà Lạt dành cho người dân và du khách. Hoạt động nằm trong khuôn khổ Festival Hoa Đà Lạt lần thứ X, do UBND tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng các đơn vị tổ chức.

Ông Nguyễn Thuỳ Dương, Chủ tịch IB Group Vietnam, Giám đốc sản xuất chương trình, cho biết các nghệ s ĩsẽ mang đến những bản hit nổi tiếng nhất như "Daddy Cool," "Rivers of Babylon" (Boney M) hay "Touch by Touch" (Joy)...

Đây là dự án âm nhạc quốc tế thường niên đầu tiên tại Đà Lạt theo chuẩn format quốc tế, trở thành điểm đến của những huyền thoại âm nhạc thế giới tại Việt Nam.