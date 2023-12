Gặp món ăn Việt trên khắp nước Mỹ

Cách nay 6 năm, khi theo chồng sang Mỹ định cư Mỹ, Hàn Nguyễn được người nhà gửi đủ thứ đồ ăn mang đi. Bây giờ, muốn ăn "món nhà quê" của quê nhà, cô đều đi chợ ở Mỹ và mua được hết mọi thứ để chế biến.



Siêu thị đầy ắp hàng Việt

Quả thật, trong Asian Pacific Market ở TP Seattle, bang Washington có những mặt hàng khiến chúng tôi từ Việt Nam sang thấy thật thú vị khi chuẩn bị nguyên liệu các món định làm cho bữa ăn họp mặt tại gia đình.

Cá kho Vũ Đại - đặc sản Hà Nam trong Asian Pacific Market

Củ hủ dừa sấy khô từ Bến Tre xuất qua, chỉ cần ngâm luộc 10 phút là làm được món gỏi. Nấu bún mắm thì không thiếu mắm linh, mắm sặc xuất xứ Châu Đốc; rồi bông súng, bắp chuối làm rau ăn kèm. Hàn Nguyễn mua được cả trái tắc để pha mắm tôm đúng chuẩn của món bún đậu mắm tôm. Bánh hỏi khô chỉ hấp 5-10 phút là có ăn với thịt quay. Mắm ruốc Bảy Đông - Phú Quốc xào thịt với sả ớt kẹp dưa leo thật "bắt" cơm...

Quầy thực phẩm chế biến sẵn trong Asian Pacific Market có khá nhiều đồ đóng hộp cho những ai muốn ăn món Việt Nam mà không mất thời gian nấu, như: nấm rơm kho, miến xào ghẹ, cơm chiên cá mặn, bánh bột lọc, bánh nậm Huế…. Cả nồi cá kho Vũ Đại đúng chất Hà Nam xuất sang cũng có. Thích ăn vặt thì những món như đậu phộng da cá Tân Tân, bưởi sấy dẻo - đặc sản Tân Triều, cà na chua ngọt, xoài ngâm, cóc ngâm, bánh pía từ Bạc Liêu, Sóc Trăng…, Hàn Nguyễn cũng mua được ở Asian Pacific Market.

Trên các kệ hàng trong Asian Pacific Market đầy những nhãn hiệu sữa đặc Vinamilk, sữa đậu nành Vinasoy, tương ớt Cholimex, mì gói Hảo Hảo, yến sào Khánh Hòa…; rồi mì, bưởi da xanh, xoài cát, thanh long... ghi rõ xuất xứ Việt Nam.

City Farmers Market - còn gọi là chợ Hồng Kông - ở TP Atlanta, bang Georgia trưng bày cà phê G7, cà phê Trung Nguyên, bún tươi Tây Đô, bánh tráng Safoco, mì gói, các loại gia vị đủ nhãn hiệu Việt Nam ở những gian hàng khá rộng, chứng tỏ được tiêu thụ khá mạnh. Chôm chôm Việt Nam trong gian hàng trái cây, dù trái đã thâm vỏ nhưng vẫn được người mua vét hết.

Bún tươi Tây Đô được trưng bày khá nhiều trong chợ Hồng Kông

Chị Le June - sống ở khu Sugarloaf, Atlanta - cho biết không chỉ người Việt Nam mà nhiều người bạn Mỹ của chị cũng rất thích uống cà phê G7, Trung Nguyên; ăn chôm chôm, sầu riêng Việt Nam. Thèm vài món Việt Nam, chị vào City Farmers Market mua nước cốt dừa nấu chè, nước dừa tươi kho thịt, bột Hương Xưa Mikko làm bánh xèo, bánh hỏi Ba Cây Tre ăn với thịt nướng. Thỉnh thoảng, nhớ xá xị Chương Dương, chị cũng đến mua ở đây.

Ẩm thực Việt lan nhanh

Chúng tôi thiệt bụng vui khi thấy nhiều món bánh dân gian Việt Nam: bánh tầm, bánh da lợn, bánh bò, bánh ít, bánh tét, bánh chưng... được bán hằng ngày trong chuỗi City Farmers Market (chợ HongKong) và Asian Pacific Market ở nhiều bang.

Các quán Việt gần chợ Hồng Kông

Bánh do các cơ sở sản xuất của người Việt tại Mỹ cung cấp mỗi ngày cho các siêu thị. Theo Hàn Nguyễn, có các loại này ngay ở Mỹ, cô thỏa được cái thèm bánh Việt Nam. Người nước ngoài sinh sống tại Mỹ đã chọn mua bánh Việt Nam nhiều, không thua gì các loại bánh tươi kiểu Âu.

Có một nhận định chung của nhiều người là "bếp ăn Việt Nam" (Vietnamese kitchen) đang lan rộng nhanh chóng ở Mỹ. Hầu như các khu thương mại, khu ẩm thực ở bang nào cũng có nhà hàng, quán ăn Việt Nam và đều đông khách. Thực khách không chỉ là người Việt mà rất đông người dân Mỹ và người Mỹ gốc Á, Âu, Phi tới các quán Việt Nam.

"Phở" có lẽ là từ thường thấy trong tên nhận diện nhà hàng Việt Nam dễ nhất, như: "What The Phở", "New Super Phở", "Phở Đại Nam", "Phở Filling", "I love Phở", "Wild Ginger Phở"… Song, có những nhà hàng dù bảng hiệu không ghi tiếng Việt nào mà bên trong thì thực đơn có đến 70%-80% là món Việt Nam, như Flying Monk Noodle Bar ở Savannah, Georgia; Bay Fusion ở Houston, Texas. Cứ thấy nhà hàng nào có hình ảnh tô phở, ổ bánh mì nhân thịt, gỏi cuốn, chả giò, ly cà phê sữa đá…, thực khách lập tức bảo nhau vào.

Chị Oanh Nguyễn cho hay trước đây, nơi đa dạng món ăn Việt Nam nhất là California. Giờ tại các bang khác ở Mỹ, ngoài những món phở, bún bò Huế, bánh mì, gỏi cuốn, chả giò, cà phê sữa đá được xem là nhận diện nhanh, các nhà hàng châu Á, nhà hàng Việt Nam đã đưa rất nhiều món ăn Việt khác vào thực đơn, như: bún riêu, bún mắm, bún thịt nướng, hủ tíu, cháo lòng, cháo vịt, cháo gà, cháo cá, cà ri gà Nam Bộ, cơm tấm, bánh bèo chén, cơm cá chiên (nguyên con), cơm chiên cá mặn… Món uống thì có nước đá chanh, nước mơ, nước tắc xí muội, nước mía, các loại chè…

Sự lan rộng nhanh chóng của ẩm thực Việt Nam đã khiến các nhà hàng Pad Thai, nhà hàng người Hoa cũng phải chọn vài món Việt đưa vào thực đơn để giữ khách. Ở chợ ẩm thực chuyên các món ăn Mễ cho cộng đồng người Mexico tại Georgia, chỉ có một gian ẩm thực Việt Nam lọt vào phục vụ chứ không có gian ẩm thực châu Á nào khác.

Bởi vậy, chị Oanh Nguyễn khẳng định người nhà, bạn bè sang Mỹ thăm hay du lịch giờ không lo khi đi chơi phải bấm bụng dùng các món bơ sữa, nhiều dầu mỡ hay thức ăn nhanh chẳng quen nữa.

Amber - 28 tuổi, sống ở quận Grinnett, bang Georgia - thích món ăn Việt Nam đến nỗi sau vài lần dùng món này món kia, cô đã dò hỏi cách nấu, rồi tự tay đi chợ mua nguyên liệu về làm thử từng món. Amber còn tự mày mò học đọc, viết tiếng Việt để có thể tra cứu cách chế biến các món ăn Việt Nam trên mạng.

"Đại sứ" cho du lịch?

Người nước ngoài nhận xét các món ăn Việt thường gói đủ chất đạm (thịt, cá), tinh bột (phở, bún, hủ tiếu, cơm…); rau củ, gia vị thì vừa đủ, không nhạt, không quá cay, không nhiều dầu mỡ, cân bằng, đủ chất, tốt cho sức khỏe. Món ăn đa dạng, giá cả phải chăng nên ẩm thực Việt Nam có triển vọng phát triển rất tốt, có thể trở thành xu hướng ẩm thực hàng đầu ở Mỹ trong tương lai.

Những hội chợ ẩm thực Việt được tổ chức ở nhiều bang vào dịp Trung thu, Tết Nguyên đán; những ngày chủ nhật hội ngộ sau thánh lễ ở nhà thờ để thưởng thức món Việt trong cộng đồng người Công giáo đã góp phần ghi dấu ấn, quảng bá ẩm thực Việt Nam.

Gian hàng món ăn Việt Nam trong chợ Mexico

Dấu ấn ngày càng sâu đậm từ ẩm thực Việt đã khiến giới trẻ trong các gia đình Việt Nam ngày càng mong muốn về quê hương du lịch, kéo theo bạn bè người nước ngoài của họ nữa.

Peter (sống ở Atlanta) từng đến Việt Nam năm 15 tuổi, nay vẫn nhớ cảm giác chiêm ngưỡng rất nhiều cảnh đẹp ở Đà Nẵng, Quảng Bình; thưởng thức nhiều món ngon ở TP HCM, miền Tây Nam Bộ. Mới đi làm được một năm, Peter nói đang dành tiền để quyết đi một chuyến đến Việt Nam trong năm tới. Kế hoạch của anh là đi Hạ Long, Hà Nội và phải ăn cho được món bún đậu mắm tôm, xem như thế nào. Chúng tôi đã nhận lời làm hướng dẫn viên cho Peter và các bạn của anh.

Chị Phương Thảo - sống ở TP Seattle, bang Washington - cho biết sẽ đưa gia đình chồng (người Mỹ) về Việt Nam vào đầu năm 2024. Nơi họ muốn đến là Mekong Delta (miền Tây Nam Bộ), muốn biết chợ nổi ở đây, muốn ăn hủ tiếu chính gốc...

Có thể thấy tầm ảnh hưởng sâu rộng của ẩm thực Việt tại Mỹ đang tạo đà để quảng bá về du lịch Việt Nam, gắn hình ảnh món ăn vào cảnh đẹp từng vùng miền một cách chân thật, gần gũi nhất. Lấy ẩm thực là "đại sứ" cho du lịch có thể thu hút du khách từ Mỹ vào Việt Nam, vừa có thể từ những món ăn Việt được yêu thích thúc đẩy hàng hóa Việt Nam vào Mỹ ngày càng nhiều hơn.

"Điều thú vị là nhiều người nước ngoài hay giới trẻ trong các gia đình Việt Nam dù không rành, thậm chí không biết tiếng Việt, nhưng khi đã vào nhà hàng bán món Việt rồi thì đều ghi nhớ đúng tên tiếng Việt của món ăn. Có người còn đưa vào sổ tay ẩm thực cá nhân danh sách các món ăn Việt Nam để khám phá dần.

Cuốn hút nhiều người nước ngoài Những người về Việt Nam rồi trở lại Mỹ nay không còn phải lo đóng thực phẩm, gia vị mang theo, vì các chợ bán hàng Việt có khắp nơi ở Mỹ. Hiện nay, hầu như ở bang nào trên nước Mỹ cũng có nhà hàng, quán ăn Việt Nam tại các khu thương mại, ẩm thực. Bưởi da xanh Việt Nam rất được ưa chuộng tại Mỹ Sự hiện diện ngày càng nhiều món ăn, thực phẩm, rau quả Việt Nam ở Mỹ không chỉ phục vụ nhu cầu "hợp khẩu vị, ăn ngon như ở bên nhà" của người Việt, mà còn cuốn hút ngày càng nhiều người nước ngoài tìm đến thưởng thức hương vị phong phú của món ăn Việt Nam. Từ đó, họ có nhu cầu đến Việt Nam, khám phá đất nước đang có "bếp ăn" mở rộng khắp nước Mỹ.