Gấp rút chuyển đổi tài khoản giao thông

Theo Nghị định 119/2024 quy định về thanh toán điện tử giao thông đường bộ, trước ngày 1-10, chủ phương tiện bắt buộc phải chuyển đổi tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông kết nối với ví điện tử, tài khoản ngân hàng...

Chủ xe chưa mặn mà

Bà Nguyễn Thị Ngọc Trang, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Giao thông số Việt Nam ePass, cho biết theo số liệu của Cục Đường bộ Việt Nam - Bộ Xây dựng, hiện có 6,3 triệu phương tiện dán thẻ thu phí không dừng. Dù thời hạn phải chuyển sang tài khoản giao thông sắp đến nhưng mới có khoảng 30% khách hàng chuyển đổi.

Theo ông Hồ Quốc Phi, Phó Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam, thời gian qua, hiệp hội đã tích cực tuyên truyền để các chủ doanh nghiệp (DN) nắm quy định nếu sau ngày 1-10 mà phương tiện không chuyển đổi tài khoản sẽ ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh, lưu thông hàng hóa. "Nhiều DN vận tải đã thực hiện chuyển đổi sang tài khoản giao thông song một số DN vẫn còn băn khoăn và mong muốn các tổ chức tín dụng, ngân hàng... có hướng dẫn cụ thể" - ông Phi thông tin.

Kể từ ngày 1-10, phương tiện muốn qua trạm thu phí không dừng bắt buộc phải có tài khoản giao thông

Ông Nguyễn Bá Tùng Lâm, quản trị trang OtoFun, cho hay qua khảo sát trên diễn đàn, có thể thấy đại bộ phận người trẻ tiếp cận nhanh, chuyển đổi dễ..., còn những người lớn tuổi sẽ gặp khó khăn hơn. Do đó, nên có những điểm hỗ trợ chuyển đổi trực tiếp cho các đối tượng hạn chế hiểu biết về công nghệ. Đồng thời, cần có giải pháp giảm thiểu các khâu định danh nhiều lần trên ứng dụng (app) để tạo thuận lợi cho người dân khi chuyển đổi.

Phân tích nguyên nhân việc chuyển đổi chậm, bà Nguyễn Thị Ngọc Trang cho rằng một phần do truyền thông chưa tốt, một phần do các chủ phương tiện chưa quan tâm đến việc liên kết phương tiện thanh toán hoặc còn lo ngại khâu bảo mật. Bên cạnh đó, một bộ phận khác chưa có tài khoản ví điện tử, thẻ tín dụng...

Ngoài ra, còn nhiều vướng mắc liên quan hạ tầng kỹ thuật khi liên kết phương tiện thanh toán (tài khoản ngân hàng) hay thời gian xử lý giao dịch của ngân hàng chưa đáp ứng được tốc độ xe qua trạm... Chưa kể, việc chưa có quy chuẩn kỹ thuật kết nối giữa các nhà cung cấp dịch vụ thu phí không dừng và đơn vị cung cấp phương tiện thanh toán cũng dẫn đến khó khăn trong việc tích hợp hệ thống.

Về phía nhà cung cấp ví điện tử, ông Hồ Quang Hưng, Phòng Dịch vụ công của MoMo, khẳng định MoMo đã sẵn sàng phối hợp với các đơn vị như ePass và VETC triển khai kết nối với tài khoản giao thông của chủ phương tiện. Đồng thời, mong muốn VETC, ePass tiếp tục hỗ trợ thông tin để khách hàng chủ động và sẵn sàng tham gia dịch vụ.

Quy trình chỉ mất 3 - 5 phút

Giải thích sự khác nhau cơ bản giữa tài khoản thu phí và tài khoản giao thông, ông Tô Nam Toàn, Trưởng Phòng Khoa học công nghệ - Môi trường và Hợp tác quốc tế - Cục Đường bộ Việt Nam, cho biết tài khoản thu phí có chứa tiền, chỉ dùng để trả phí dịch vụ sử dụng đường bộ và không phải định danh chủ phương tiện. Trong khi đó, tài khoản giao thông là tài khoản bắt buộc định danh chủ phương tiện, phải kết nối với phương tiện thanh toán hợp pháp như ngân hàng, ví điện tử... và được chi trả đa mục đích - chẳng hạn dịch vụ sử dụng đường bộ, bãi đỗ xe... Hiện nay, mỗi nhà cung cấp dịch vụ thu phí đã có phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt, chẳng hạn ePass có ví Viettel Monney, MoMo, Visa..., VETC có ví VETC.

Về quy trình chuyển đổi, theo ông Toàn, chỉ mất 3 - 5 phút để hoàn thành trên app của nhà cung cấp dịch vụ thu phí VETC hoặc ePass. Việc chuyển đổi không phát sinh chi phí.

Cụ thể, để chuyển đổi sang tài khoản giao thông từ tài khoản thu phí ePass, chủ phương tiện đăng nhập tài khoản, chọn mục Quản lý nguồn tiền, thực hiện liên kết với tài khoản Viettel Money hoặc thẻ tín dụng quốc tế (mất phí 1%-2%) rồi hoàn tất liên kết theo hướng dẫn. Chủ phương tiện cần liên kết nguồn tiền từ ngân hàng vào app Viettel Money hoặc chuyển tiền trực tiếp vào ví để bảo đảm số dư thanh toán phí giao thông.

Với ứng dụng VETC, chủ phương tiện đăng nhập, chọn mục Nâng cấp tài khoản, kiểm tra lại thông tin hiển thị trên màn hình rồi bấm nút Nâng cấp, sau đó nhập mã OTP gửi về số điện thoại, nhập mật khẩu mới và thực hiện các bước liên kết.

Hướng dẫn thêm, ông Tô Nam Toàn cho biết tiền trong tài khoản thu phí vẫn được ưu tiên để sử dụng thanh toán phí đường bộ, chủ phương tiện dù đã có ví nhưng vẫn nạp tiền được vào tài khoản thu phí.

Đến ngày 1-10, khi tài khoản thu phí chuyển sang tài khoản giao thông, số dư trong tài khoản thu phí sẽ được chuyển trả lại cho chủ phương tiện. Trong đó, trường hợp chủ phương tiện có ví điện tử kết nối với tài khoản giao thông, tiền từ tài khoản thu phí sẽ được chuyển về ví điện tử. Nếu chủ phương tiện không có ví điện tử, tài khoản thu phí chỉ liên kết với thẻ tín dụng, việc chuyển tiền cho chủ phương tiện sẽ khó hơn song cũng không mất phí.

Người dùng lo lộ thông tin Về băn khoăn khi chuyển đổi từ tài khoản thu phí điện tử sang tài khoản giao thông kết nối với ví điện tử và ngân hàng có lộ thông tin không, bà Nguyễn Thùy Anh, Vụ Thanh toán - Ngân hàng Nhà nước, khẳng định nếu thực hiện đúng qua app của bên cung cấp dịch vụ thì sẽ bảo đảm kết nối an toàn, hoàn toàn không lo vấn đề bảo mật. Nếu có đối tượng lợi dụng để gửi đường link lạ, người dùng cần hết sức tỉnh táo kiểm chứng thông tin trước khi nhấp vào link. Đồng thời, nhà cung cấp cũng cần cảnh báo người dùng để giúp họ phân biệt thông tin chính xác với hành vi lừa đảo.

Chưa có quy định xử phạt Ông Tô Nam Toàn cho biết hiện chưa có quy định xử phạt đối với hành vi chưa chuyển đổi từ tài khoản thu phí điện tử sang tài khoản giao thông. Cục Cảnh sát giao thông đang đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định 168/2024 quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe. Khi đó, có thể xem xét việc chưa có tài khoản giao thông liên kết với ví điện tử hoặc ngân hàng sẽ bị coi là hành vi không đủ điều kiện qua trạm thu phí không dừng và bị xử phạt.



