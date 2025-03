Gây án mạng tại Đồng Nai, chở người yêu bỏ trốn về Bình Thuận

Chiều 7-3, Tổ công tác của Công an tỉnh Bình Thuận tại huyện Tánh Linh đã phối hợp bắt giữ Nguyễn Nhựt Thanh (23 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang). Thanh laf nghi can gây ra án giết người ở Đồng Nai.

Công an đón lõng khi đối tượng Thanh lẩn trốn về Bình Thuận

Trước đó, Công an tỉnh Bình Thuận nhận được thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai về đối tượng Nguyễn Nhựt Thanh gây ra một vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng tại huyện Nhơn Trạch.

Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, đối tượng đã chở người yêu bỏ trốn theo hướng về địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Xác định đối tượng sẽ chở người yêu về xã Nghị Đức (huyện Tánh Linh), Tổ công tác của Công an tỉnh Bình Thuận tại huyện Tánh Linh phối hợp với Công an các xã và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở của xã Đức Bình đã triển khai ngay lực lượng để "đón lõng" đối tượng.

Đối tượng Nguyễn Nhựt Thanh

Đến khoảng 15 giờ ngày 7-3, sau khi phát hiện đối tượng đang điều khiển xe máy đến khu vực thôn 4 (xã Đức Bình), lực lượng chức năng đã nhanh chóng bao vây, chốt chặn và khống chế bắt giữ được đối tượng.

Cơ quan chức năng đang làm thủ tục bàn giao nghi can cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai.