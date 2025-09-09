Ngày 9-9, kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh An Giang đã tuyên phạt bị cáo Trần Minh Xuông (SN 1995; ngụ xã Kiên Lương, tỉnh An Giang) mức án 20 năm tù về tội giết người.

Bị cáo Trần Minh Xuông tại phiên toà

Theo cáo trạng, vào tối 4-1-2025, Xuông nhậu cùng với nhóm bạn tại một nhậu ở xã Kiên Lương. Lúc này, Giang Văn Nam cùng 3 người bạn đến ngồi bàn kế bên. Sau đó, Nam hỏi Xuông về các quán nhậu ở Kiên Lương. Xuông trả lời rằng những quán này do mình "bảo kê". Nghe vậy, Nam liền tự xưng mình quen biết với các "đàn anh" ở đây và nhiều lần chỉ tay vào mặt Xuông.

Bực tức vì bị Nam coi thường, Xuông liền cầm ly thủy tinh đánh mạnh nhiều cái vào đầu, mặt và cổ Nam khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Xuông đã đến công an đầu thú.

Ngoài mức án 20 năm tù, hội đồng xét xử còn buộc bị cáo bồi thường cho gia đình nạn nhân trên 350 triệu đồng.