Vụ giết người tình rồi phi tang thi thể: Nạn nhân có 2 con và đã ly hôn chồng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Vụ giết người tình rồi phi tang thi thể: Nạn nhân có 2 con và đã ly hôn chồng

Hải đường

(NLĐO) – Sau khi giết người tình, Nguyễn Thanh Nhã phi tang thi thể nạn nhân xuống kênh cách hiện trường gây án hơn 70km

Sáng 9-9, UBND xã Hưng Điền, tỉnh Tây Ninh cho biết chính quyền địa phương đã đến gia đình nạn nhân trong vụ giết người rồi phi tang thi thể để thắp hương chia buồn, thăm hỏi và động viên gia đình. Nạn nhân trong vụ việc này là bà T.T.Đ (32 tuổi; ngụ xã Hưng Điền).

Vụ giết tình rồi phi tang thi thể: Nạn nhân có 2 con và ly hôn gây chấn động - Ảnh 1.

Nạn nhân trong vụ giết người rồi phi tang thi thể

Theo gia đình, bà Đ. có chồng và có 2 con nhưng đã ly hôn chồng. Sau đó, bà Đ. đến xã Đức Hòa để làm công nhân rồi quen biết, sống chung như vợ chồng với người đàn ông cũng làm công nhân là Nguyễn Thanh Nhã (51 tuổi; ngụ xã Khánh Hưng, tỉnh Tây Ninh).

Vụ giết tình rồi phi tang thi thể: Nạn nhân có 2 con và đã ly hôn - Ảnh 1.

Vụ giết tình rồi phi tang thi thể: Nạn nhân có 2 con và đã ly hôn - Ảnh 2.

Vụ giết tình rồi phi tang thi thể: Nạn nhân có 2 con và đã ly hôn - Ảnh 3.

Nơi phát hiện thi thể nạn nhân

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ khoảng tháng 1-2025 đến ngày xảy ra án mạng, Nhã chung sống như vợ chồng với bà Đ. tại một phòng trọ thuộc xã Đức Hòa.

Tối 29-8, Nhã bắt gặp bà Đ. cùng một người đàn ông khác đi ra từ nhà nghỉ tại xã Đức Hòa nên phát sinh mâu thuẫn vì ghen tuông. Khi về đến phòng trọ, Nhã khuyên can nhưng bà Đ. không nghe, dẫn đến xô xát.

Khoảng 23 giờ cùng ngày, bà Đ. lấy dao chém Nhã. Nhã đưa tay lên đỡ rồi chụp dao, đánh mạnh vào đầu của bà Đ. khiến nạn nhân bất tỉnh.

Ít phút sau, Nhã kiểm tra thì phát hiện bà Đ. đã tử vong. Nhã bỏ thi thể nạn nhân vào bao tải rồi sử dụng xe máy chở thi thể đi phi tang xuống kênh tại khu vực xã Bình Hiệp, cách nhà trọ hơn 70 km.

Sau đó, Nhã rời khỏi nhà trọ. Đến khi biết được công an đang truy bắt mình nên gọi điện thoại đầu thú với công an.

Tin liên quan

Bắt giữ nghi phạm giết người rồi phi tang thi thể xuống kênh ở Tây Ninh

Bắt giữ nghi phạm giết người rồi phi tang thi thể xuống kênh ở Tây Ninh

(NLĐO) - Nghi phạm và nạn nhân thuê phòng trọ tại Tây Ninh cách nay 2 tuần để đi làm, nhưng chưa bao lâu thì người phụ nữ này bị sát hại

Tạm giữ 2 nam thanh niên tông cảnh sát cơ động để điều tra tội giết người

(NLĐO)- Tông đại uý cảnh sát cơ động làm nhiệm vụ trong buổi hợp luyện A80, Nguyễn Bá Hoàng Nam và Nguyễn Văn Quân bị tạm giữ về hành vi giết người.

TP HCM: Sáng tỏ chuyện tài xế taxi giết người bằng một cú đá

(NLĐO) - Phiên tòa đã làm sáng tỏ diễn biến, căn cứ lời khai của bị cáo, lời khai nhân chứng, dữ liệu camera.

thi thể nạn nhân tỉnh Tây Ninh tỉnh Long An giết người Đức Hòa phi tang thi thể
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo