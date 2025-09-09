Vụ giết người tình rồi phi tang thi thể: Nạn nhân có 2 con và đã ly hôn chồng

Sáng 9-9, UBND xã Hưng Điền, tỉnh Tây Ninh cho biết chính quyền địa phương đã đến gia đình nạn nhân trong vụ giết người rồi phi tang thi thể để thắp hương chia buồn, thăm hỏi và động viên gia đình. Nạn nhân trong vụ việc này là bà T.T.Đ (32 tuổi; ngụ xã Hưng Điền).

Nạn nhân trong vụ giết người rồi phi tang thi thể

Theo gia đình, bà Đ. có chồng và có 2 con nhưng đã ly hôn chồng. Sau đó, bà Đ. đến xã Đức Hòa để làm công nhân rồi quen biết, sống chung như vợ chồng với người đàn ông cũng làm công nhân là Nguyễn Thanh Nhã (51 tuổi; ngụ xã Khánh Hưng, tỉnh Tây Ninh).

Nơi phát hiện thi thể nạn nhân

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ khoảng tháng 1-2025 đến ngày xảy ra án mạng, Nhã chung sống như vợ chồng với bà Đ. tại một phòng trọ thuộc xã Đức Hòa.

Tối 29-8, Nhã bắt gặp bà Đ. cùng một người đàn ông khác đi ra từ nhà nghỉ tại xã Đức Hòa nên phát sinh mâu thuẫn vì ghen tuông. Khi về đến phòng trọ, Nhã khuyên can nhưng bà Đ. không nghe, dẫn đến xô xát.

Khoảng 23 giờ cùng ngày, bà Đ. lấy dao chém Nhã. Nhã đưa tay lên đỡ rồi chụp dao, đánh mạnh vào đầu của bà Đ. khiến nạn nhân bất tỉnh.

Ít phút sau, Nhã kiểm tra thì phát hiện bà Đ. đã tử vong. Nhã bỏ thi thể nạn nhân vào bao tải rồi sử dụng xe máy chở thi thể đi phi tang xuống kênh tại khu vực xã Bình Hiệp, cách nhà trọ hơn 70 km.

Sau đó, Nhã rời khỏi nhà trọ. Đến khi biết được công an đang truy bắt mình nên gọi điện thoại đầu thú với công an.