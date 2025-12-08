Gay cấn công an mở đường đưa sản phụ ở TPHCM đến bệnh viện

Ngày 8-12, Công an TPHCM cho biết sáng cùng ngày Công an phường Đông Hưng Thuận (TPHCM) đã hỗ trợ đưa một sản phụ đến bệnh viện an toàn.

Cụ thể, lúc 10 giờ ngày 8-12, khi đang làm nhiệm vụ, tổ công tác Công an phường Đông Hưng Thuận (TPHCM) khi lưu thông qua giao lộ Trường Chinh – Tây Thạnh (TPHCM) đã tiếp nhận đề nghị hỗ trợ của một người đàn ông.

Công an phường Đông Hưng Thuận (TPHCM) đã hỗ trợ đưa sản phụ đến bệnh viện an toàn

Người này xin công an dẫn đường đưa vợ đang chuyển dạ đến bệnh viện. Thời điểm này, mật độ phương tiện đông đúc, việc di chuyển gặp nhiều khó khăn.

Trước tình huống khẩn cấp, tổ công tác nhanh chóng sử dụng xe chuyên dụng, bật tín hiệu ưu tiên để mở đường đưa xe chở sản phụ đến bệnh viện an toàn. Nhờ được tiếp nhận kịp thời, sức khỏe của cả mẹ và bé đều được bảo đảm.

Trước đó, Công an phường Đông Hưng Thuận (TP HCM) đã hỗ trợ tìm kiếm điện thoại cho một shipper.

Cụ thể, tối 30-10, trời mưa lớn, đường phố vắng người qua lại. Trong lúc đi giao hàng trên tuyến Trường Chinh – Phan Văn Hớn (phường Đông Hưng Thuận, TP HCM), anh Nguyễn Đức Gia Bảo (19 tuổi, quê Đắk Lắk, tạm trú phường Đông Hưng Thuận) làm rơi chiếc điện thoại. Đây là tài sản quý giá của anh vì gắn liền với công việc và sinh kế của mình.

Ngay sau đó, anh Bảo đến trụ sở Công an phường Đông Hưng Thuận trình báo sự việc trong tâm trạng lo lắng.

Tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ huy Công an phường Đông Hưng Thuận chỉ đạo tổ tuần tra 363 và lực lượng phản ứng nhanh khẩn trương rà soát khu vực nghi vấn, dù trời vẫn mưa nặng hạt. Lượng công an tích cực kiểm tra lại các tuyến đường, điểm dừng nơi có khả năng xảy ra việc rơi tài sản.

Đồng thời, công an phường thông báo đến người dân xung quanh để phối hợp hỗ trợ tìm kiếm. Đến sáng 1-11, với sự hỗ trợ của người dân, Công an phường Đông Hưng Thuận đã liên hệ được với người nhặt được điện thoại, tiến hành xác minh và trao trả cho anh Bảo.