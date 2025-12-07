HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Công an TP HCM truy tìm ô tô liên quan đến một cựu CSGT

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Công an TP HCM đã ra thông báo truy tìm ô tô hiệu Kia Morning màu trắng do liên quan đến vụ án của một cựu CSGT

Ngày 7-12, Công an TP HCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Nguyễn Nhựt Trường (SN 1991, cựu cán bộ Đội CSGT Công an huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An cũ) về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Liên quan đến vụ việc, Công an TP HCM cho biết vừa ra thông báo truy tìm ô tô Kia Morning liên quan vụ án của Nguyễn Nhựt Trường.

Công an TPHCM truy tìm ô tô liên quan đến một cựu CSGT - Ảnh 1.

Công an TP HCM đã khởi tố Nguyễn Nhựt Trường

Ô tô đang bị truy tìm hiệu Kia Morning màu trắng, biển số 51F-443.19; số khung: 51A4GC090729; số máy: G1LAGP087147. Đây là tang vật trong vụ án liên quan đến Nguyễn Nhựt Trường phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ, Trường quen biết với vợ chồng anh B.T.D và chị T.T.T.H. Ngày 5-10-2017, Trường thuê ô tô Kia Morning của vợ chồng anh D. với giá 15 triệu đồng/tháng. Do quen biết nên anh D. không làm hợp đồng thuê xe.

Nhận xe xong Trường sử dụng đến ngày 15-10-2017 thì mang đi cầm cố cho một người tên Lý (bạn của Trường, chưa rõ lai lịch) lấy 80 triệu đồng.

Để che giấu hành vi, Trường gọi điện cho anh D. xin gia hạn thuê xe thêm một tháng (từ ngày 15-10-2017 đến ngày 15-11-2017). Hết thời hạn này, anh D. nhắn tin qua Zalo yêu cầu trả xe thì Trường hứa hẹn nhiều lần rồi bỏ trốn.

Trước đó, TAND huyện Vĩnh Hưng cũ đã tuyên phạt Trường tám năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong một vụ án khác. Cụ thể, Trường đã thuê mượn nhiều xe ô tô, làm giả hồ sơ rồi mang đi cầm hoặc bán lấy tiền trả nợ do mê cá độ bóng đá.

Thời điểm Công an TP HCM thụ lý, xác minh tin báo tố giác về tội phạm, Trường đang chấp hành án tại tỉnh Long An cũ và đã được trích xuất về TP HCM để phục vụ điều tra.

Cơ quan CSĐT Công an TP HCM yêu cầu ai thấy hoặc biết thông tin về chiếc xe Kia Morning mang biển số 51F-443.19, hãy báo ngay cho Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, gặp Thiếu tá Huỳnh Tấn Đạt qua số điện thoại 0933.035.093.

Tin liên quan

Công an TPHCM điều tra vụ cướp tài sản ở bờ sông Sài Gòn

Công an TPHCM điều tra vụ cướp tài sản ở bờ sông Sài Gòn

(NLĐO) - Công an TPHCM đang điều tra một vụ cướp tài sản xảy ra ở bờ sông Sài Gòn, phường An Phú Đông, TPHCM

Công an TPHCM vạch trần cách thức điều hành mại dâm của cựu tiếp viên hàng không

(NLĐO) - Công an TPHCM đã vạch trần đường dây mại dâm do nữ tiếp viên hàng không cùng người tình ngoại quốc điều hành

Công an TPHCM vào cuộc vụ hàng loạt khách hàng mất liên lạc với chủ tiệm vàng

(NLĐO) - Công an TPHCM đã nhận được đơn tố cáo của người dân về việc họ mất liên lạc với tiệm vàng Kim Nguyên Bảo trong những ngày qua

CSGT Công an TPHCM truy tìm
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo