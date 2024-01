Gây hậu quả nghiêm trọng, một cán bộ văn phòng đăng ký đất đai bị bắt

Ngày 20-1, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can và lệnh khám xét nơi ở, chỗ làm việc đối với ông Đào Xuân Hùng (SN 1985, ngụ phường 5, TP Đông Hà) về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.



Cơ quan chức năng thực hiện lệnh bắt bị can Đào Xuân Hùng (bìa phải). Ảnh: Trần Khôi

Ông Đào Xuân Hùng là cán bộ Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Quảng Trị - Chi nhánh TP Đông Hà.

Trước đó, từ kết quả điều tra mở rộng vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ” xảy ra tại UBND phường 5, TP Đông Hà, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Quảng Trị - Chi nhánh TP Đông Hà.

Sau quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định ông Đào Xuân Hùng đã thiếu trách nhiệm trong quá trình kiểm tra, thẩm định hồ sơ, tham mưu, xác nhận điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, gây thiệt hại 5,3 tỉ đồng cho nhà nước.