Ngày 12-11, Công an tỉnh Hà Giang cho biết Công an huyện Xín Mần vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Ly Văn Phúc (SN 1985, cán bộ Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang) để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.



Cơ quan chức năng đọc lệnh khởi tố Ly Văn Phúc. Ảnh: Công an cung cấp

Kết quả điều tra xác định trong quá trình thực hiện công vụ tại Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Xín Mần, Ly Văn Phúc đã thực hiện hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền đất đối với thửa đất nông nghiệp thuộc địa phận thôn Vũ Khí, thị trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang cho công dân không đúng đối tượng.

Việc làm trên của Ly Văn Phúc đã vi phạm quy định của pháp luật về đất đai, gây hậu quả nghiêm trọng.

Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan, để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.