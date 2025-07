GDP quý II của Việt Nam tăng 7,96%

Ngày 5-7, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cho biết tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý II/2025 tăng trưởng 7,96% so với cùng kỳ năm trước, chỉ thấp hơn mức tăng 8,56% của quý II/2022 trong giai đoạn 2020 - 2025.



GDP quý II/2025 tăng trưởng 7,96%

Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,89%, đóng góp 5,19% vào tăng trưởng chung; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng mạnh 8,97%, đóng góp 43,63%; khu vực dịch vụ tăng 8,46%, chiếm tới 51,18% tổng mức tăng giá trị của toàn nền kinh tế.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2025, GDP cả nước tăng 7,52%, mức cao nhất trong suốt giai đoạn 2011 - 2025.

Theo cơ quan thống kê, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 6 đạt 39,49 tỉ USD, giảm nhẹ 0,3% so với tháng trước nhưng tăng mạnh 16% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong quý II, xuất khẩu đạt 116,93 tỉ USD, tăng 18% so với cùng kỳ và tăng 14% so với quý I. Lũy kế 6 tháng, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa cả nước đạt 219,83 tỉ USD, tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái.

Về nhập khẩu, kim ngạch tháng 6 đạt 36,66 tỉ USD, giảm 6% so với tháng trước nhưng tăng tới 20% so với cùng kỳ năm 2024. Trong quý II, kim ngạch nhập khẩu đạt 112,52 tỉ USD, tăng 19% so với cùng kỳ và tăng 13% so với quý I. Tính chung 6 tháng đầu năm, nhập khẩu hàng hóa đạt 212,2 tỉ USD, tăng 18% so với cùng kỳ.

Cán cân thương mại hàng hóa tháng 6 xuất siêu 2,83 tỉ USD. Tính chung 6 tháng đầu năm, mức xuất siêu chỉ đạt 7,63 tỉ USD.

Cục Thống kê cho biết thêm trong 6 tháng, đã có hơn 152.700 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động tăng 27% so với cùng kỳ năm 2024, bình quân mỗi tháng có khoảng 25.500 doanh nghiệp gia nhập thị trường. Ngược lại, số doanh nghiệp rút lui đạt 127.200, tương ứng gần 21.200 doanh nghiệp rút lui mỗi tháng.

Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký đến 30-6 đạt 21,52 tỉ USD, tăng 33% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thực hiện đạt 11,72 tỉ USD, tăng 8% và cũng là mức cao nhất trong 5 năm qua.