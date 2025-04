GDP quý I tăng 6,93%, cao nhất trong 6 năm

Theo báo cáo mới được Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố ngày 6-4, Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2025 của Việt Nam ước tính tăng 6,93% so với cùng kỳ năm trước, đạt mức tăng cao nhất so với quý I các năm trong giai đoạn 2020 - 2025.

GDP quý I ước tăng 6,93%, cao nhất 6 năm

Cục trưởng Cục Thống kê Nguyễn Thị Hương cho biết kết quả tăng trưởng này đã vượt mục tiêu đặt ra cho quý I tại Nghị quyết số 01/NQ-CP. Tuy nhiên, chưa đạt mục tiêu phấn đấu cao hơn tại Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 5-2-2025 do thế giới biến động nhanh, nhiều bất ổn đã ảnh hưởng đến kinh tế - xã hội trong nước.

Về cơ cấu nền kinh tế quý I, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỉ trọng 11,56%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 36,31%; khu vực dịch vụ chiếm 43,44%...

Theo cơ quan thống kê, tính chung quý I, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 9,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nhiều nguồn thu như dịch vụ lưu trú, ăn uống; du lịch lữ hành; vận chuyển hành khách và luân chuyển; vận chuyển hàng hóa tăng trưởng 2 con số.

Khách quốc tế đến Việt Nam đạt hơn 6 triệu lượt người, tăng 30%. Số lượt người Việt Nam xuất cảnh đạt 2,7 triệu lượt người, gấp hơn 2 lần cùng kỳ năm trước.

Trong quý I, cả nước có 36.400 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới (giảm 4%) với tổng số vốn đăng ký gần 356.800 tỉ đồng (tăng 1%). Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong quý I tăng gần 6% lên 9,8 tỉ đồng. Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 3 tháng đầu năm nay là 1,3 triệu tỉ đồng, gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2024.

Bên cạnh đó, cả nước có hơn 36.500 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (tăng 55%), nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong quý I lên hơn 72.900 doanh nghiệp (tăng 19%). Bình quân một tháng có hơn 24.300 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là hơn 61.400 doanh nghiệp (tăng 15%). Số doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể giảm 26%, còn gần 11.500 doanh nghiệp. Bình quân mỗi tháng có gần 26.300 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3 giảm 0,03% so với tháng trước; tăng 1,3% so với tháng 12-2024 và tăng 3,13% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung quý I/2025, CPI tăng 3,22% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 3,01%.