Gen Z dẫn đầu xu hướng tìm kiếm: Khi AI thay đổi cách tra cứu thông tin

Google vừa cho biết, Gen Z đang trở thành nhóm người dùng tích cực nhất trên nền tảng Tìm kiếm, phản ánh sự thay đổi rõ rệt trong cách người dùng tại Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Sự chuyển dịch này diễn ra trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) được tích hợp sâu vào tìm kiếm, giúp công cụ này vượt ra khỏi vai trò tra cứu truyền thống.

Thay vì chỉ nhập từ khóa và nhận kết quả, người dùng – đặc biệt là Gen Z – đang tương tác với Tìm kiếm theo hướng đối thoại và đa bước. Nhờ các công nghệ AI như mô hình Gemini, nền tảng có thể hiểu ngữ cảnh, xử lý các yêu cầu phức tạp và hỗ trợ tìm kiếm đa phương thức qua văn bản, giọng nói và hình ảnh. Điều này giúp rút ngắn quá trình tìm kiếm và nâng cao khả năng xử lý thông tin.

Không còn tìm kiếm đơn thuần, Gen Z sử dụng Google như một trợ lý AI, giúp phân tích, so sánh và đưa ra lựa chọn nhanh hơn

Trên phạm vi toàn cầu, nhóm người dùng từ 18 - 24 tuổi ghi nhận tần suất tìm kiếm hàng ngày cao hơn các nhóm khác. Với hơn 5.000 tỷ lượt tìm kiếm mỗi năm, Gen Z đang trở thành một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự tăng trưởng của nền tảng.

Xu hướng này đặc biệt rõ nét tại Đông Nam Á – khu vực có dân số trẻ và mức độ tiếp cận công nghệ cao. Tại Việt Nam, nhóm người dùng 18 - 24 tuổi dẫn đầu về tỷ lệ sử dụng Tìm kiếm (86%) và mức độ sử dụng hằng ngày (40%), cho thấy AI đang dần trở thành một phần quen thuộc trong đời sống số.

Một điểm đáng chú ý là cách Gen Z sử dụng Tìm kiếm để hỗ trợ ra quyết định. Mạng xã hội thường là nơi họ tiếp cận xu hướng ban đầu, nhưng Tìm kiếm đóng vai trò kiểm chứng thông tin và đào sâu nội dung. Người dùng trẻ có xu hướng tham khảo đánh giá từ nhiều nguồn, tra cứu lịch sử thương hiệu và so sánh giá cả trước khi đưa ra lựa chọn.

Bên cạnh đó, việc tích hợp AI giúp tăng độ tin cậy của thông tin khi hệ thống có thể đối chiếu nhiều nguồn và cung cấp trích dẫn trực tiếp. Điều này góp phần giúp người dùng xác thực thông tin nhanh hơn và hạn chế rủi ro từ các nội dung sai lệch.

Không chỉ phục vụ nhu cầu thông tin, Tìm kiếm còn trở thành một phần trong đời sống văn hóa số của Gen Z. Người dùng có thể khám phá các nội dung giải trí, theo dõi xu hướng hoặc tham gia vào các trào lưu đang nổi thông qua các tính năng tương tác và dữ liệu thời gian thực từ Google Trends.

Tại Việt Nam, một số xu hướng như “học đến khi tan đá” đã cho thấy vai trò của Tìm kiếm trong việc lan tỏa và giải thích các trào lưu. Khi một hiện tượng xuất hiện, người dùng nhanh chóng tìm hiểu thông tin liên quan, góp phần làm tăng đáng kể lượng truy vấn xoay quanh chủ đề đó.

Nhìn chung, sự kết hợp giữa AI và hành vi người dùng trẻ đang định hình lại vai trò của Tìm kiếm – từ một công cụ tra cứu thành một nền tảng hỗ trợ ra quyết định, khám phá nội dung và tương tác trong môi trường số ngày càng phức tạp.