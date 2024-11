Lễ hội âm nhạc "GENfest 2024" với chủ đề "City in the Cities: Phố trong phố" chính thức trở lại với 2 đêm diễn vào ngày 23, 24-11 tại The Global City (TP Thủ Đức, TP HCM), mang đến một không gian nghệ thuật sống động với những màn trình diễn chuyên nghiệp, mãn nhãn.

"GENfest 2024" - Âm nhạc gắn kết cộng đồng

GENfest là lễ hội âm nhạc do MMusic tổ chức lần đầu vào năm 2023 với chủ đề mang tên "Cổng âm nhạc đa giác quan", với mục đích đem đến cho khán giả những đêm nhạc sôi động và không gian tương tác đầy trải nghiệm cùng các hoạt động giải trí khác.

Để tạo cảm giác như đang tham dự một buổi "mini concert" của từng nghệ sĩ mình yêu thích, ban tổ chức đã tăng thời lượng cũng như số lượng bài hát cho mỗi nghệ sĩ năm nay lên từ 30 phút đến 1 giờ.

“GENfest 2024” quy tụ 18 nghệ sĩ, trong đó có 15 nghệ sĩ Việt Nam và 3 nghệ sĩ đến từ Hàn Quốc

Ngoài các ca khúc nổi tiếng như "Không thể say", "NOLOVENOLIFE", "Exit Sign", nam ca sĩ HIEUTHUHAI lần đầu biểu diễn trực tiếp "Trình" - ca khúc anh vừa ra mắt vào đầu tháng 11. Tổ đội GERDNANG (MANBO, HURRKNG, HIEUTHUHAI) đã đốt cháy sân khấu với loạt hit như "Mamma Mia", "Dynamic Duo", "Cua", "Hẹn gặp em dưới ánh trăng"...

Về phía nghệ sĩ quốc tế, sự xuất hiện của 2 ngôi sao trong làng nhạc Hàn Quốc là LOCO và Hwasa trong đêm đầu đã khiến không khí của sự kiện trở nên nóng hơn bao giờ hết, với các tiết mục như "Boss", "Maria, "Don't (Above Live)"...

Đặc biệt còn có ca khúc "Say Yes" - nhạc phim "Người tình ánh trăng" (Moon Lovers) từng gây sốt ở Việt Nam nhiều năm trước và gần đây được chuyển ngữ sang tiếng Việt.

Điểm nhấn trong ngày diễn thứ 2 không thể không kể đến phần thể hiện ca khúc "Quê hương Việt Nam" của 2 ca sĩ Suboi và Anh Khang, một sáng tác chung của 2 người trẻ đến từ 2 miền đất nước nhưng đều thể hiện sức sống trẻ, tinh thần đoàn kết và tự hào dân tộc.

Các khách mời như LowG, VSTRA, Thái VG,..cũng góp mặt để hỗ trợ cho những phần trình diễn đầy năng lượng khác.