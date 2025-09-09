HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Ghế thủ tướng Pháp quá "nóng", ai sẽ là người tiếp nhận?

Anh Thư

(NLĐO) - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói với BBC rằng ông sẽ bổ nhiệm thủ tướng mới trong vài ngày tới

Theo Newsweek, sự sụp đổ của chính phủ Pháp đã làm dấy lên làn sóng phỏng đoán về việc ai sẽ kế nhiệm Thủ tướng François Bayrou.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron giờ đây phải tìm kiếm vị thủ tướng thứ 5 kể từ khi nhiệm kỳ thứ hai của ông bắt đầu vào năm 2022.

Tổng thống Macron nói với đài BBC rằng ông sẽ bổ nhiệm thủ tướng mới trong vài ngày tới. Thực tế và tiền lệ cho thấy đó có thể là một tiến trình kéo dài.

Ghế thủ tướng Pháp quá "nóng", ai sẽ là người ngồi lên?- Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Pháp Sébastien Lecornu, một trong những gương mặt sáng giá cho ghế thủ tướng Pháp - Ảnh: AP

Các nhà bình luận cho rằng ông Macron cần tìm một nhân vật không quá gây tranh cãi để tránh kịch bản bị bỏ phiếu bất tín nhiệm.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Pháp Sébastien Lecornu đang được xem là gương mặt sáng giá nhất cho ghế thủ tướng.

Ông Lecornu, 39 tuổi, đã đảm nhận nhiều vị trí trong suốt nhiệm kỳ của ông Macron, bao gồm Bộ trưởng Bộ Chính quyền địa phương và Bộ trưởng Bộ Hải ngoại. 

Ông Lecornu cũng tại vị lâu hơn các bộ trưởng khác kể từ cuộc bầu cử năm 2017 và là một đồng minh chủ chốt của ông Macron. Ông Lecornu cũng là thành viên Đảng Phục hưng của ông Macron.

Mặc dù vậy, trong một cuộc trả lời phỏng vấn tờ Le Parisien, khi được hỏi sẽ làm gì nếu được mời vào vị trí thủ tướng Pháp, ông Lecornu cho rằng mình không phải là ứng cử viên.

Bộ trưởng Bộ Lao động, y tế, đoàn kết và gia đình Pháp Catherine Vautrin cũng là một ứng viên tiềm tàng, hiện là thành viên của Đảng Phục hưng.

Ghế thủ tướng Pháp quá "nóng", ai sẽ là người ngồi lên?- Ảnh 2.

Bộ trưởng Bộ Lao động, y tế, đoàn kết và gia đình Pháp Catherine Vautrin - Ảnh: L'Est Républicain,

Bộ trưởng Bộ Kinh tế và tài chính Pháp Éric Lombard là cái tên khác trong danh sách ứng viên.

Trước đây, ông Lombard từng là tổng giám đốc điều hành của Caisse des dépôts et consignations, một tổ chức tài chính công của Pháp chuyên quản lý đầu tư.

Chủ tịch hội đồng khu vực Hauts-de-France Xavier Bertrand và Bộ trưởng Bộ Tư pháp Gerald Darmanin cũng có cơ hội, dù không cao...

thủ tướng pháp Macron bầu thủ tướng mới
