Quốc tế

Thủ tướng Pháp François Bayrou bị phế truất

Huệ Bình

(NLĐO) - Thủ tướng Pháp François Bayrou bị phế truất sau cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội vào chiều 8-9.

Trong số 573 nhà lập pháp tại Quốc hội Pháp, 364 nghị sĩ đã bỏ phiếu chống lại ông François Bayrou, 194 nghị sĩ ủng hộ ông và 15 người bỏ phiếu trắng. Con số 364 phiếu chống vượt xa ngưỡng 280 phiếu cần thiết để lật đổ chính phủ.

Như vậy, ông François Bayrou là thủ tướng đầu tiên trong lịch sử nước Pháp hiện đại bị phế truất trong một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm thay vì bỏ phiếu bất tín nhiệm.

Ông François Bayrou dự kiến đệ đơn từ chức lên Tổng thống Emmanuel Macron vào ngày 9-9. Tổng thống Macron sẽ chỉ định một thủ tướng mới trong vài ngày tới.

Thủ tướng Pháp François Bayrou bị phế truất- Ảnh 1.

Thủ tướng Pháp François Bayrou. Ảnh: AP

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron giờ đây phải tìm kiếm vị thủ tướng thứ 5 kể từ khi nhiệm kỳ thứ hai của ông bắt đầu vào năm 2022. Vị thủ tướng này phải có khả năng đưa ngân sách vượt qua một quốc hội đang bị chia rẽ của Pháp.

Bà Marine Le Pen, lãnh đạo đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia (RN), phát biểu vào ngày 8-9: “Sự tái thiết thực sự sẽ là sự từ chức của tổng thống Pháp”.

Bình luận về các bước tiếp theo, bà Le Pen cho biết: “Tổng thống chỉ có một lựa chọn: kêu gọi các cuộc bầu cử mới và để đất nước tự quyết định”.

Thủ tướng Pháp François Bayrou bị phế truất (Clip: Xuân Huy - Thanh Long)

Tuy nhiên, ông Macron đã nói rằng ông không coi việc tiến hành bầu cử sớm là lựa chọn hàng đầu của mình.

Người dân đang mất dần sự kiên nhẫn trước những thay đổi chính phủ liên tục. Một số nhóm đã kêu gọi các cuộc đình công trên toàn quốc vào ngày 10-9, trong khi các công đoàn chính của Pháp đang chuẩn bị các cuộc đình công và biểu tình vào ngày 18-9 để phản đối các đợt cắt giảm ngân sách sắp tới.

Theo Euro News, trọng tâm của cuộc đối đầu này là tình hình tài chính công mong manh của Pháp. Thâm hụt năm ngoái đã lên tới 5,8% GDP, gần gấp đôi mức trần 3% của Liên minh châu Âu (EU), trong khi nợ quốc gia hiện ở mức hơn 3,3 ngàn tỉ euro, xấp xỉ 114% sản lượng kinh tế.

Ông Bayrou lập luận rằng việc cắt giảm mạnh là không thể tránh khỏi, đưa ra kế hoạch cắt giảm 44 tỉ euro chi tiêu vào năm 2026, một phần bằng cách hủy bỏ 2 ngày nghỉ lễ.

Ông Bayrou cảnh báo trước cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội: “Tiên lượng sống còn của chúng ta đang bị đe dọa. Pháp đã không có ngân sách cân bằng trong 51 năm”. 

Đồng thời, ông Bayrou chỉ ra điều mà ông gọi là “một chuỗi những cú đánh định mệnh đáng kinh ngạc kể từ năm 2020” từ đại dịch COVID-19 và cuộc xung đột ở Ukraine đến giá năng lượng và lạm phát tăng vọt.

 

