Ghen tuông, người yêu cũ và người yêu mới của một cô gái đánh nhau

Ngày 27-5, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Định tiến hành xác minh, điều tra nguyên nhân vụ xô xát giữa hai thanh niên tại một phòng trọ trên đường Lê Đại Hành, phường Đống Đa, TP Quy Nhơn, do mâu thuẫn tình cảm.

Theo trình báo của chị H.T.T.T. (SN 2006; ngụ thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định), khoảng 19 giờ ngày 26-5, khi chị đang ở phòng trọ cùng bạn trai hiện tại là anh Đ.V.V. (SN 2006, ngụ tỉnh Gia Lai), thì người yêu cũ là anh N.H.T. (SN 2001, ngụ tỉnh Quảng Nam) nhắn tin rủ đi ăn.

Anh V. tình cờ phát hiện tin nhắn nên nổi cơn ghen, sau đó gọi điện cho anh T. để đối chất. Hai bên lời qua tiếng lại, rồi anh V. bỏ đi. Hơn một giờ sau, anh T. đến phòng trọ nói chuyện với chị T. thì anh V. quay lại, dẫn đến xô xát giữa hai người.

Trong lúc ẩu đả, anh V. dùng dao gây thương tích cho anh T., nhưng được chị T. can ngăn. Sau đó, anh T. lấy một chiếc chảo để tấn công lại. Anh V. bỏ chạy, trèo qua lan can tầng 3 để thoát thân nhưng không may trượt ngã, rơi xuống đất bất tỉnh.

Cả hai sau đó được người dân hỗ trợ đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cấp cứu. Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.