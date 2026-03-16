Ghi hình hàng chục ô tô không xi-nhan khi chạy trên cao tốc TPHCM - Dầu Giây

Ngày 16-3, đại diện Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Đội 6) thuộc Phòng 6 Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết vừa xử lý nhiều ô tô chuyển làn nhưng không có xi-nhan trên tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

Theo CSGT, đèn tín hiệu xin chuyển hướng (đèn xi-nhan) có vai trò đặc biệt quan trọng khi tham gia giao thông, nhất là trên đường cao tốc. Việc bật tín hiệu trước khi chuyển làn giúp các phương tiện đi sau chủ động giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và phòng ngừa va chạm.

Dù vậy, theo ghi nhận, còn nhiều tài xế lưu thông trên tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây chuyển làn nhưng không có tín hiệu báo trước. Đây là hành vi vi phạm tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông rất cao.

Do đó, Đội 6 đã tăng cường sử dụng thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện, ghi nhận vi phạm; đồng thời gửi thông báo đến chủ phương tiện, yêu cầu người điều khiển phương tiện vi phạm đến trụ sở đơn vị làm việc và xử lý theo quy định.

Trong ngày 15-3, Đội 6 đã phát hiện, ghi nhận 12 trường hợp vi phạm, với tổng số tiền phạt khoảng 60 triệu đồng. Theo quy định tại Nghị định 168/2024, hành vi chuyển làn đường không có tín hiệu báo trước bị phạt tiền từ 4-6 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Chuyển làn nhưng không xi-nhan tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn.

Lực lượng CSGT khẳng định sẽ tiếp tục duy trì kiểm tra, xử lý thường xuyên, 24/24 đối với hành vi chuyển làn nhưng không bật tín hiệu và các vi phạm tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cao.