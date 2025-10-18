HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Giá bạc giảm mạnh, người dân "vét" cháy hàng

Yến Anh

(NLĐO)- Giá bạc thế giới giảm mạnh kéo theo giá bạc của các thương hiệu Ancarat, Phú Quý cũng giảm theo. Người dân vẫn xếp hàng mua rất đông.

Giá bạc thế giới sáng 18-10 đóng cửa ở mức hơn 51,9 USD/ounce, giảm mạnh 2,25 USD/ounce tương đương 4,16% so với thời điểm mở cửa phiên 17-10 (54,15 USD/ounce). Biên độ giao dịch trong ngày 17-10 thấp nhất là 50,61 USD/ounce, cao nhất ở mức 54,48 USD/ounce.

Giá bạc giảm mạnh, người dân "vét" cháy hàng - Ảnh 1.

Người dân xếp hàng mua bạc sáng 18-10

Tại thị trường trong nước, sáng nay 18-10, bạc Ancarat giao dịch ở mức mua vào 1,986 - bán ra 2,046 triệu đồng/lượng. Bạc thỏi 1 kg mua vào 52,310 triệu đồng/lượng, bán ra 53,810 triệu đồng/lượng.

Bạc Phú Quý được giao dịch mua vào ở mức 1,985 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 2,046 triệu đồng/lượng. Đối với bạc Phú Quý loại 1 kg, giá mua vào là 52,933 bán ra là 54,559 triệu đồng/kg.

Giá bạc giảm mạnh, người dân vẫn xếp hàng đi mua bạc rất đông. Tại cửa hàng của Ancarat tại Hà Nội, dòng người xếp hàng từ sáng sớm. Mỗi người tối đa được mua 5 kg.

Giá bạc giảm mạnh, người dân "vét" cháy hàng - Ảnh 2.

Bạc thỏi 1 kg được người dân ưa chuộng hiện nay

Trog khi đó, cửa hàng của Phú Quý vừa mở cửa thời gian ngắn đã thông báo tạm hết hàng.

Giới phân tích nhận định giá bạc giảm giá khá mạnh trong phiên giao dịch ngày 17-10 là do nhà đầu tư chốt lời và bị ảnh hưởng bởi giá vàng giảm mạnh hôm qua.

Giá bạc giảm mạnh, người dân "vét" cháy hàng - Ảnh 3.

Giá bạc giảm mạnh khiến nhiều người dân xếp hàng mua tích trữ

Các chuyên gia tại Heraeus nêu ra cảnh báo các chỉ báo kỹ thuật như RSI và độ lệch so với đường trung bình động 200 ngày đều cho thấy thị trường đang bị kéo căng đến mức cực đoan. Một đợt điều chỉnh giá là hoàn toàn có thể xảy ra.

Cùng với đó, do thị trường bạc vốn nhỏ hơn và có tính biến động cao hơn vàng. Các nhà đầu tư cần chuẩn bị tâm lý cho những phiên giao dịch giật cục và biến động mạnh.

Giá bạc giảm mạnh, người dân "vét" cháy hàng - Ảnh 4.

Nhân viên cửa hàng Ancarat phát số xếp hàng cho khách

Tuy nhiên, về lâu dài bạc sẽ vẫn giữ đà tăng, bởi được hỗ trợ bởi nhu cầu trú ẩn của nhà đầu tư giữa bối cảnh thị trường tài chính biến động và tình trạng thiếu hụt nguồn cung trong khi nhu cầu công nghiệp ngày càng lớn.

Giá bạc giảm mạnh, người dân "vét" cháy hàng - Ảnh 5.

Phú Quý thông báo hết bạc sáng 18-10

 

