Kinh tế

Giá bạc hôm nay 11-12: Tăng gấp đôi từ đầu năm, có nên mua vào lúc này?

Thái Phương

(NLĐO) – Giá bạc hôm nay tăng vọt cả ở thị trường trong nước và thế giới, bạc Phú Quý xấp xỉ 2,4 triệu đồng.

Trưa 10-12, Công ty vàng bạc đá quý Sacombank (SBJ) niêm yết giá bạc mua vào 2,289 triệu đồng/lượng, bán ra 2,343 triệu đồng/lượng, tăng thêm khoảng 80.000 đồng mỗi lượng so với hôm qua.

Giá bạc tại Tập đoàn Phú Quý còn tăng mạnh hơn, khi doanh nghiệp giao dịch bạc miếng mua vào 2,326 triệu đồng/lượng, bán ra 2,398 triệu đồng/lượng.

Bạc Phú Quý loại 1kg được công bố ở mức 62 triệu đồng, lên tới 63,9 triệu đồng, cao hơn hôm qua gần 800.000 đồng.

Chỉ trong 1 tháng qua, mỗi lượng bạc trong nước đã tăng thêm khoảng gần 400.000 đồng, tương đương 20%. Còn tính từ đầu năm tới nay, những người nắm giữ bạc đã sinh lời gấp đôi.

Giá bạc hôm nay tăng mạnh cả ở thị trường trong nước và thế giới. Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay ở mức 61,66 USD/ounce, tăng tiếp so với phiên trước và đang ở vùng cao nhất từ trước tới nay.

Giá bạc hôm nay tăng cao , có nên đầu tư vào lúc này? - Ảnh 1.

Giá bạc tăng gấp đôi từ đầu năm tới nay

Kim loại quý cũng vượt qua mốc dự báo trước đó là 60 USD/ounce. Trong phiên giao dịch đêm hôm qua, rạng sáng nay trên thị trường quốc tế, có thời điểm giá bạc lên vượt 62 USD/ounce - mức kỷ lục mới. 

Giá bạc tăng cùng nhịp với giá vàng, sau khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) chính thức cắt giảm lãi suất lần thứ 3 trong năm nay, thêm 0,25 điểm %, đưa lãi suất về khoảng 3,5%-3,75%.

Nhiều nhà đầu tư bất ngờ với đà tăng của giá bạc trong nước. Một số người băn khoăn có nên mua bạc lúc này? 

Chuyên gia vàng Trần Duy Phương phân tích bạc trở thành kênh đầu tư được chú ý trong bối cảnh vàng khan hiếm và giá tăng nhanh gần đây. Tính thanh khoản của bạc đang tăng lên, nhất là tháng 11 vừa qua, Mỹ đưa bạc vào danh sách khoáng sản chiến lược.

"Giá bạc rẻ hơn nhiều lần so với vàng nên thu hút dòng tiền nhàn rỗi từ người dân. Đầu tư bạc đang trở thành một xu hướng mới được nhiều nhà đầu tư quan tâm, nhất là trong bối cảnh giá vàng tăng mạnh. Bởi giá bạc thường biến động song song với giá vàng và cũng được xem là công cụ phòng ngừa rủi ro tài chính" - ông Trần Duy Phương nói.

Một số dự báo cho rằng trong năm 2026, giá bạc có thể tăng tiếp. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, giá bạc cũng thường biến động mạnh hơn vàng, trong trường hợp bị bán tháo cũng lao dốc mạnh hơn. Việc giao dịch bạc cũng chủ yếu tập trung ở một vài thương hiệu lớn trong nước, không phổ biến như vàng.

Hiện giá bạc thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 1,96 triệu đồng/lượng.

Giá bạc hôm nay tăng cao , có nên đầu tư vào lúc này? - Ảnh 3.

Giá bạc tăng rất mạnh

 

Giá bạc hôm nay 10-12 tăng cao kỷ lục, vượt mọi dự báo

Giá bạc hôm nay 10-12 tăng cao kỷ lục, vượt mọi dự báo

(NLĐO) – Giá bạc hôm nay lập đỉnh mới trên thị trường quốc tế, bạc trong nước cũng tăng vọt.

Giá bạc hôm nay 9-12: Lập đỉnh mới, lên mức chưa từng có

(NLĐO) – Giá bạc hôm nay tăng tiếp cả thị trường trong nước lẫn thế giới, bạc Phú Quý loại 1kg vượt 60,2 triệu đồng.

Giá bạc hôm nay 8-12: Bất ngờ giảm sau khi lập kỷ lục mới

(NLĐO) – Giá bạc hôm nay hạ nhiệt nhưng vẫn đang ở vùng đỉnh lịch sử sau chuỗi tăng nhanh hơn cả vàng.

