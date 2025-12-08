HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Giá bạc hôm nay 8-12: Bất ngờ giảm sau khi lập kỷ lục mới

Thái Phương, Ảnh: Lam Giang

(NLĐO) – Giá bạc hôm nay hạ nhiệt nhưng vẫn đang ở vùng đỉnh lịch sử sau chuỗi tăng nhanh hơn cả vàng.

Sáng 8-12, Tập đoàn Phú Quý thông báo giá bạc mua vào 2,184 triệu đồng/lượng, bán ra 2,252 triệu đồng/lượng, giảm 12.000 đồng so với cuối tuần.

Công ty vàng bạc đá quý Sacombank (SBJ) niêm yết mua vào 2,145 triệu đồng/lượng, bán ra 2,199 triệu đồng/lượng. 

Giá bạc hạ nhiệt nhưng vẫn đang ở vùng đỉnh lịch sử. Tính trong vòng 1 tháng qua, mỗi lượng bạc tăng 18%, trong khi những người nắm giữ vàng từ đầu năm tới nay, mức sinh lời đã vượt 90%.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc hôm nay được giao dịch ở mức 57,87 USD/ounce, giảm khoảng 0,69% so với cuối tuần.

Phiên cuối tuần trước, giá bạc lập kỷ lục mới ở 59,3 USD/ounce sau đó hạ nhiệt trước áp lực chốt lời. Dù vậy, giá bạc vẫn đang ở vùng cao nhất từ trước đến nay, tăng hơn 22% trong vòng 3 tháng qua. 

Còn nếu tính từ đầu năm tới nay, giá bạc thế giới cũng tăng vượt 90% - cao hơn nhiều so với mức tăng của giá vàng.

Giá bạc hôm nay 8 - 12: Bất ngờ giảm nhưng vẫn ở đỉnh lịch sử - Ảnh 2.

Giá bạc hôm nay giảm trở lại sau nhiều ngày liên tục đi lên

Theo giới phân tích, bạc tăng nhanh hơn vàng nhờ triển vọng của nhu cầu đầu tư và nhu cầu công nghiệp. Bởi quá trình chuyển đổi sang năng lượng xanh đang thúc đẩy nhu cầu công nghiệp đối với bạc, là yếu tố chính dẫn đến thâm hụt nguồn cung trong vài năm gần đây. Nghiên cứu từ Diễn đàn Kinh tế Thế giới cho thấy giá trị của nền kinh tế năng lượng xanh có thể đạt 7.000 tỉ USD vào năm 2030.

Nhu cầu đầu tư vào bạc của các nhà bán lẻ cũng thúc đẩy bạc đi lên, khi dữ liệu giao dịch hằng tháng của sàn giao dịch CME, cho thấy hợp đồng tương lai bạc chứng kiến khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày là 108.000, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước.

Ở chiều ngược lại, các nhà đầu tư được khuyến nghị vẫn nên thận trọng. Bởi bạc là một thị trường nhỏ hơn và biến động hơn vàng, khiến biến động giá trở nên rõ rệt hơn.

Hiện giá bạc thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 1,83 triệu đồng/lượng.

