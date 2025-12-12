HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Giá bạc hôm nay 12-12: Tiếp tục lập kỷ lục mới

Thái Phương, Ảnh: Lam Giang

(NLĐO) – Giá bạc hôm nay tăng tiếp cả ở thị trường trong nước và thế giới, bạc miếng vượt 2,4 triệu đồng/lượng.

Ngày 12-12, giá bạc miếng được Công ty vàng bạc đá quý Sacombank (SBJ) niêm yết mua vào 2,358 triệu đồng/lượng, bán ra 2,412 triệu đồng/lượng, tăng thêm khoảng 70.000 đồng mỗi lượng so với hôm qua.

Tập đoàn Phú Quý đẩy giá bạc lên tới 2,386 triệu đồng/lượng mua vào, 2,460 triệu đồng/lượng bán ra.

Bạc Phú Quý loại 1kg được công bố lên tới 63,6 triệu đồng chiều mua vào, 65,6 triệu đồng/lượng chiều bán ra, tăng tới 1,7 triệu đồng so với hôm qua. 

Đây là mức cao nhất của giá bạc trong nước từ trước tới nay. Giá bạc miếng đang tăng không tưởng, gấp đôi kể từ đầu năm gây bất ngờ cho các nhà đầu tư. Nhiều người bày tỏ sự tiếc nuối khi trót bán sớm.

Anh Khánh Nam (một nhà đầu tư ở TP HCM) kể gần 1 tháng trước, thời điểm giá bạc chỉ khoảng 2 triệu đồng/lượng, anh định mua bạc nhưng muốn chờ giá giảm thêm.

"Lúc đó, giá bạc thế giới có thời điểm về dưới 50 USD/ounce, nhiều người dự báo có thể xuất hiện đợt bán tháo và giảm sâu hơn nữa nên tôi chưa vội mua. Chỉ trong hai tuần qua, giá bạc tăng vọt từ 2,06 triệu đồng lên tới mốc hiện tại trên 2,4 triệu đồng, cao hơn tới 20% so với trước đó. Giờ nhìn giá tăng mà không dám mua vì sợ "đu đỉnh" – anh Nam nói.

Giá bạc hôm nay 12 - 12 không ngừng tăng cao , đạt đỉnh mới chưa từng có - Ảnh 2.

Giá bạc hôm nay lên mức chưa từng có

Giá bạc trong nước đã tăng hơn gấp đôi kể từ đầu năm, theo đà tăng vọt của giá thế giới.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay ở mức 63,57 USD/ounce, tăng tiếp so với phiên trước và đang ở vùng cao nhất từ trước tới nay. Trong phiên giao dịch đêm hôm qua, rạng sáng nay, có thời điểm kim loại quý vượt 64 USD/ounce.

Giá bạc đi lên cùng nhịp với giá vàng, sau khi Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) cắt giảm lãi suất 0,25 điểm % lần thứ 3 trong năm qua. Chỉ trong 2 tuần qua, giá bạc tăng khoảng 10 USD/ounce (18%).

Theo giới phân tích, yếu tố cơ bản thúc đẩy đà tăng giá của kim loại quý là sự suy yếu dai dẳng của đồng USD. Đồng USD đã giảm giá trong 3 tuần liên tiếp, khi chỉ số đồng đô la Mỹ (DXY) giảm 1,95% và hiện được giao dịch quanh 98,3 điểm.

Hiện giá bạc thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 2,02 triệu đồng/lượng.

