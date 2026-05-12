Kinh tế

Giá bạc hôm nay 12-5: Tăng rất mạnh, cao nhất 2 tháng

Thái Phương, Ảnh: Lam Giang

(NLĐO) – Giá bạc hôm nay tăng mạnh ở thị trường trong nước và thế giới, bạc kg tăng thêm hàng triệu đồng, xấp xỉ 86 triệu đồng/kg.

Chiều 12-5, Công ty Vàng bạc Đá quý SACOMBANK-SBJ giao dịch giá bạc miếng mua vào 3,09 triệu đồng/lượng, bán ra 3,19 triệu đồng/lượng. 

Tập đoàn DOJI, Phú Quý, Ancarat niêm yết bạc miếng ở mức cao hơn – quanh 3,1 triệu đồng/lượng mua vào, 3,2 triệu đồng/lượng bán ra. So với hôm qua, giá bạc miếng trong nước tăng thêm gần 100.000 đồng/lượng. Mức đỉnh của bạc miếng trong nước vào buổi sáng lên tới 3,31 triệu đồng/lượng – trước khi hạ nhiệt trở lại.

Giá bạc kg các thương hiệu cũng tăng hàng triệu đồng. SACOMBANK-SBJ công bố giá mua vào 82,5 triệu đồng/kg, bán ra 85,1 triệu đồng/kg.

Ancarat giao dịch bạc kg quanh mức 82,9 triệu đồng chiều mua vào và 85,4 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Giá bạc hôm nay 12 - 5 tăng mạnh , đạt đỉnh 2 tháng qua - Ảnh 2.

Giá bạc tăng mạnh cùng với đà đi lên của vàng trong những ngày qua

Trong khi các thương hiệu khác như Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý cũng bán ra bạc kg vượt 85,5 triệu đồng, tăng hơn 2,3 triệu đồng mỗi kg. Trong buổi sáng, có lúc bạc kg tăng lên tới 88 triệu đồng.

Giá bạc trong nước đi lên theo đà tăng mạnh của giá thế giới. Trên thị trường quốc tế, giá bạc đang được giao dịch ở mức 84 USD/ounce, tăng mạnh từ mốc 80 USD/ounce của phiên trước. Mức cao nhất trong phiên giao dịch của bạc lên tới 87 USD/ounce (tăng hơn 7% chỉ trong 1 phiên) – vượt qua đà đi lên của vàng.

Giá bạc hôm nay 12 - 5 tăng mạnh , đạt đỉnh 2 tháng qua - Ảnh 3.

Nhà đầu tư hiện có nhiều sự lựa chọn sản phẩm bạc giữa các thương hiệu

Ở thị trường trong nước, giá bạc đang ở mức cao nhất trong gần 2 tháng qua đã kích thích nhu cầu giao dịch của nhiều người. Trên các diễn đàn, hội nhóm đầu tư, nhiều người rao bán bạc đủ loại từ 1 lượng, 5 lượng đến 1 kg, nhưng cũng không ít người thu mua bạc vật chất với giá bằng giá niêm yết tại các công ty bạc lớn.

Một số nhà đầu tư cho biết, dù giá bạc tăng nhanh những ngày vừa qua nhưng vẫn đang thua xa vùng đỉnh 4,5 - 4,7 triệu đồng/lượng hồi cuối tháng 1-2026.

Giá bạc hôm nay 12 - 5 tăng mạnh , đạt đỉnh 2 tháng qua - Ảnh 4.


Tối 11-5, giá bạc tăng sốc, bỏ xa vàng

Tối 11-5, giá bạc tăng sốc, bỏ xa vàng

(NLĐO) – Giá vàng tăng nhanh vượt xa mốc 4.700 USD/ounce nhưng bạc mới là kim loại gây sốt khi tăng gần 6% vào tối nay.

Giá bạc hôm nay 10-5: Chốt tuần tăng mạnh, có tiếp tục gây bất ngờ?

(NLĐO) – Bất ngờ tăng vọt hơn 11% chỉ trong một tuần – nhanh hơn đà tăng của vàng, mang lại kỳ vọng bạc "lấp lánh" trở lại cho nhiều nhà đầu tư.

Giá bạc hôm nay tăng vọt, nhiều nhà đầu tư bất ngờ

(NLĐO) - Giá bạc tăng liên tục trong những tuần qua khiến nhiều người kỳ vọng "sóng" bạc sớm trở lại.

