Giá bạc hôm nay 10-5: Chốt tuần tăng mạnh, có tiếp tục gây bất ngờ?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Giá bạc hôm nay 10-5: Chốt tuần tăng mạnh, có tiếp tục gây bất ngờ?

Thái Phương, Ảnh: Lam Giang

(NLĐO) – Bất ngờ tăng vọt hơn 11% chỉ trong một tuần – nhanh hơn đà tăng của vàng, mang lại kỳ vọng bạc "lấp lánh" trở lại cho nhiều nhà đầu tư.

Ngày 10-5, giá bạc thế giới khép lại tuần giao dịch ở mức khoảng 80,2 USD/ounce, tăng gần 11% so với cuối tuần trước. Đây cũng là vùng giá cao nhất của bạc trong khoảng ba tuần trở lại đây.

Trong phiên giao dịch tuần qua, có thời điểm bạc vượt mốc 82 USD/ounce trước khi hạ nhiệt nhẹ vào cuối phiên. Đà tăng mạnh của kim loại quý này gây chú ý trên thị trường khi tốc độ đi lên vượt xa giá vàng, khiến nhiều nhà đầu tư bất ngờ.

Theo giới phân tích, giá vàng và bạc được hỗ trợ bởi diễn biến suy yếu của đồng USD cùng xu hướng giảm của giá dầu thô trong tuần qua. Thị trường cũng kỳ vọng căng thẳng tại Trung Đông có thể hạ nhiệt nếu Mỹ và Iran đạt được những thỏa thuận tích cực hơn trong thời gian tới.

Giá bạc hôm nay 10 - 5: Tăng mạnh bất ngờ , nhà đầu tư có nên vào cuộc? - Ảnh 2.

Giá bạc tăng liên tiếp trong những ngày qua

Dù mức tăng không quá mạnh như thị trường quốc tế, giá bạc trong nước tuần qua cũng phục hồi đáng kể. Nhiều thương hiệu như Công ty Vàng bạc Đá quý SACOMBANK-SBJ, Công ty Kim loại quý Ancarat, Tập đoàn Phú Quý hay Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt đưa giá bạc miếng lên vùng cao nhất kể từ giữa tháng 3 đến nay.

TIN LIÊN QUAN

Hiện giá bạc miếng phổ biến quanh mức 3 triệu đồng/lượng chiều mua vào và khoảng 3,1 triệu đồng/lượng chiều bán ra, tăng khoảng 260.000 đồng mỗi lượng so với cuối tuần trước.

Ở phân khúc bạc kg, giá cũng tăng mạnh nhưng có sự chênh lệch đáng kể giữa các thương hiệu. 

SACOMBANK-SBJ hiện giao dịch bạc kg quanh mức 79,2 triệu đồng/kg mua vào và 81,6 triệu đồng/kg bán ra. Trong khi đó, Ancarat niêm yết bạc kg bán ra khoảng 82,8 triệu đồng/kg, còn Phú Quý lên tới 83,4 triệu đồng/kg, tăng hơn 7 triệu đồng/kg so với tuần trước.

Ghi nhận trên thị trường cho thấy sức nóng của giá bạc đang kéo theo sự sôi động trở lại của hoạt động mua bán trong nước. Ngày càng nhiều doanh nghiệp tham gia thị trường với các sản phẩm bạc miếng, bạc thỏi và bạc kg, giúp nhà đầu tư có thêm lựa chọn.

Một số chuyên gia dự báo bạc có thể hướng tới các mốc 85-86 USD/ounce trong thời gian tới nếu xu hướng hiện tại tiếp tục duy trì. Bên cạnh yếu tố địa chính trị, bạc còn được hỗ trợ bởi triển vọng phục hồi của lĩnh vực công nghiệp toàn cầu.

Dữ liệu mới công bố cho thấy kinh tế Trung Quốc tăng trưởng khoảng 5% trong quý I/2026, mức cao nhất trong hơn một năm qua. Cùng lúc, giá đồng tăng vượt 6,25 USD/pound, phản ánh nhu cầu nguyên liệu công nghiệp đang cải thiện.

Theo giới phân tích, bạc không chỉ là tài sản trú ẩn như vàng mà còn là kim loại quan trọng trong sản xuất công nghiệp, đặc biệt trong các lĩnh vực điện tử, năng lượng tái tạo và công nghệ. Vì vậy, khi giá đồng và nhu cầu công nghiệp phục hồi, bạc thường hưởng lợi theo.

Giá bạc hôm nay 10 - 5: Tăng mạnh bất ngờ , nhà đầu tư có nên vào cuộc? - Ảnh 3.


Tin liên quan

Giá bạc hôm nay tăng vọt, nhiều nhà đầu tư bất ngờ

Giá bạc hôm nay tăng vọt, nhiều nhà đầu tư bất ngờ

(NLĐO) - Giá bạc tăng liên tục trong những tuần qua khiến nhiều người kỳ vọng "sóng" bạc sớm trở lại.

Giá bạc hôm nay 7-5: Nhiều người muốn cắt lỗ khi thấy giá vượt 3 triệu đồng/lượng

(NLĐO) – Khoản lỗ bạc thu hẹp khi giá tăng nhanh trong vài ngày qua khiến nhiều người chần chừ. Giá bạc miếng nhiều thương hiệu bất ngờ vượt 3 triệu đồng/lượng.

Giá bạc hôm nay 6-5: Bất ngờ tăng vọt

(NLĐO) - Giá bạc hôm nay tăng vọt trên thị trường thế giới kéo bạc miếng, bạc kg Sacombank-SBJ, Phú Quý, Ancarat hồi phục mạnh.

giá bạc hôm nay giá bạc giá bạc phú quý giá bạc sacombank-sbj giá bạc ancarat
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo