Giá bạc hôm nay 14-4: Lên cao nhất trong 1 tháng

Lúc 8 giờ ngày 14-4 (giờ Việt Nam), giá bạc thế giới được giao dịch ở mức 76,01 USD/ounce, tăng 2,2% so với phiên trước.

Giá bạc đi lên cùng nhịp với giá vàng, thậm chí có tốc độ tăng nhanh hơn. Hiện giá vàng được giao dịch quanh mức 4.773 USD/ounce, tăng 2% so với phiên trước.

Đà tăng của giá bạc diễn ra trong bối cảnh giá dầu thô và đồng USD suy giảm. Cụ thể, giá dầu thô lùi về vùng 97,25 USD/thùng, giảm 2,1%; trong khi chỉ số USD (DXY Index) cũng giảm xuống 98,3 điểm từ mốc 99 điểm.

Tại thị trường trong nước, một số doanh nghiệp đã điều chỉnh tăng giá bạc. Công ty Vàng bạc - Đá quý Sacombank (SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 2,85 triệu đồng/lượng mua vào và 2,93 triệu đồng/lượng bán ra, tăng khoảng 60.000 đồng/lượng so với hôm qua. Giá bạc tính theo ký cũng tăng khoảng 1,7 triệu đồng, lên 78,2 triệu đồng/kg.

Trong khi đó, các thương hiệu khác như Ancarat, Phú Quý chưa cập nhật giá mới. Tính đến cuối ngày hôm qua, bạc miếng Ancarat được giao dịch ở mức 2,77 – 2,86 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Giá bạc hôm nay tăng trở lại

Giá bạc trong nước được nhà đầu tư kỳ vọng có thể sớm chinh phục mốc 3 triệu đồng/lượng trong những ngày tới. Hiện cả giá bạc trong nước và thế giới đều đang ở vùng cao nhất trong khoảng một tháng qua, tăng đáng kể so với mức đáy cuối tháng 3.

Tuy vậy, theo giới phân tích, giá bạc vẫn khó bứt phá mạnh trong ngắn hạn khi căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến nhu cầu công nghiệp và năng lượng.

Trong phân tích mới nhất trên Kitco, ông Nate Miller, Phó Chủ tịch phát triển sản phẩm tại Amplify ETFs, cho rằng giá bạc đang bước vào giai đoạn ổn định sau đợt tăng mạnh đầu năm, nhưng triển vọng tổng thể vẫn tích cực nhờ các yếu tố hỗ trợ từ nhu cầu công nghiệp và kinh tế vĩ mô.

Theo ông Miller, vùng giá 100–120 USD/ounce có thể chưa sớm quay trở lại, nhưng bạc đã thiết lập mặt bằng giá mới quanh ngưỡng 70 USD/ounce. Mức 25–30 USD/ounce được đánh giá là "không tưởng" trong bối cảnh hiện nay.

"Dù giá kim loại này chưa bứt phá mạnh, việc duy trì ở mức cao vẫn là tín hiệu tích cực đối với cả nhà đầu tư và nhà sản xuất" - ông Nate Miller nhận định.



