HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Giá bạc hôm nay 14-4: Lên cao nhất trong 1 tháng

Thái Phương, Ảnh: Lam Giang

(NLĐO) – Giá bạc hôm nay bất ngờ tăng mạnh trở lại, tiến sát mốc 3 triệu đồng/lượng. Điều gì sau diễn biến này và liệu giá bạc có thể tiếp tục bứt phá?

Lúc 8 giờ ngày 14-4 (giờ Việt Nam), giá bạc thế giới được giao dịch ở mức 76,01 USD/ounce, tăng 2,2% so với phiên trước.

Giá bạc đi lên cùng nhịp với giá vàng, thậm chí có tốc độ tăng nhanh hơn. Hiện giá vàng được giao dịch quanh mức 4.773 USD/ounce, tăng 2% so với phiên trước.

Đà tăng của giá bạc diễn ra trong bối cảnh giá dầu thô và đồng USD suy giảm. Cụ thể, giá dầu thô lùi về vùng 97,25 USD/thùng, giảm 2,1%; trong khi chỉ số USD (DXY Index) cũng giảm xuống 98,3 điểm từ mốc 99 điểm.

Tại thị trường trong nước, một số doanh nghiệp đã điều chỉnh tăng giá bạc. Công ty Vàng bạc - Đá quý Sacombank (SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 2,85 triệu đồng/lượng mua vào và 2,93 triệu đồng/lượng bán ra, tăng khoảng 60.000 đồng/lượng so với hôm qua. Giá bạc tính theo ký cũng tăng khoảng 1,7 triệu đồng, lên 78,2 triệu đồng/kg.

Trong khi đó, các thương hiệu khác như Ancarat, Phú Quý chưa cập nhật giá mới. Tính đến cuối ngày hôm qua, bạc miếng Ancarat được giao dịch ở mức 2,77 – 2,86 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Giá bạc hôm nay 14 - 4: Tăng mạnh lên cao nhất trong 1 tháng - Ảnh 2.

Giá bạc trong nước được nhà đầu tư kỳ vọng có thể sớm chinh phục mốc 3 triệu đồng/lượng trong những ngày tới. Hiện cả giá bạc trong nước và thế giới đều đang ở vùng cao nhất trong khoảng một tháng qua, tăng đáng kể so với mức đáy cuối tháng 3.

Tuy vậy, theo giới phân tích, giá bạc vẫn khó bứt phá mạnh trong ngắn hạn khi căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến nhu cầu công nghiệp và năng lượng.

Trong phân tích mới nhất trên Kitco, ông Nate Miller, Phó Chủ tịch phát triển sản phẩm tại Amplify ETFs, cho rằng giá bạc đang bước vào giai đoạn ổn định sau đợt tăng mạnh đầu năm, nhưng triển vọng tổng thể vẫn tích cực nhờ các yếu tố hỗ trợ từ nhu cầu công nghiệp và kinh tế vĩ mô.

Theo ông Miller, vùng giá 100–120 USD/ounce có thể chưa sớm quay trở lại, nhưng bạc đã thiết lập mặt bằng giá mới quanh ngưỡng 70 USD/ounce. Mức 25–30 USD/ounce được đánh giá là "không tưởng" trong bối cảnh hiện nay.

"Dù giá kim loại này chưa bứt phá mạnh, việc duy trì ở mức cao vẫn là tín hiệu tích cực đối với cả nhà đầu tư và nhà sản xuất" - ông Nate Miller nhận định.

Giá bạc hôm nay 14 - 4: Tăng mạnh lên cao nhất trong 1 tháng - Ảnh 3.


Giá bạc hôm nay 13-4: Thị trường đảo chiều, rủi ro ngắn hạn tăng cao

(NLĐO) – Giá bạc hôm nay đang giảm nhanh khi vừa mở cửa tuần giao dịch, kéo giá bạc miếng các thương hiệu trong nước cũng đi xuống.

Dự báo mới nhất về giá bạc Ancarat, Phú Quý SBJ tuần tới

(NLĐO) – Giá bạc trong nước chốt tuần tăng theo đà đi lên của giá thế giới.

Giá bạc hôm nay 10-4: Đi lên cùng giá vàng, xấp xỉ 3 triệu đồng/lượng

(NLĐO) – Giá bạc thế giới tăng tiếp kéo giá bạc Phú Quý, Ancarat, SBJ lên xấp xỉ 3 triệu đồng/lượng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo