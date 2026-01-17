Giá bạc hôm nay 17-1: Vì sao nhà đầu tư rót tiền kỷ lục vào bạc?

Sáng 17-1, giá bạc đóng cửa trên thị trường quốc tế ở mức 90,04 USD/ounce, giảm 2,4% so với phiên trước. Tuy nhiên, chốt tuần giao dịch, giá bạc vẫn đang ở vùng đỉnh mới khi tăng từ mốc 84 USD/ounce.

Nếu tính trong vòng 1 tháng qua, đà tăng của giá bạc lên tới 36%.

Hàng chục triệu USD mua bạc trong thời gian ngắn

Diễn biến đáng chú ý trên thị trường không chỉ về giá. Bạc đang trở thành kênh đầu tư thu hút sự quan tâm của cả nhà đầu tư cá nhân và tổ chức quốc tế.

Theo một báo cáo được Công ty nghiên cứu Vanda Research vừa công bố, các nhà đầu tư cá nhân đã mua bạc với tốc độ chóng mặt, khiến mặt hàng được giao dịch nhiều nhất trên thị trường.

Vanda tính toán chỉ trong khoảng 1 tháng qua, các nhà đầu tư cá nhân đã mua vào hơn 920 triệu USD các quỹ ETF liên quan đến bạc, như iShares Silver Trust. Reuters trích báo cáo của Vanda Research cho thấy ngày 14-1, quỹ iShares Silver Trust ghi nhận 69,2 triệu USD từ nhà đầu tư cá nhân. Đây là mức cao thứ 2 trong lịch sử hoạt động của quỹ, chỉ sau đợt tăng giá kim loại quý năm 2021.

Giá bạc chưa dừng đà tăng trong thời gian qua, thu hút dòng tiền từ nhà đầu tư trong nước và quốc tế

Giá chứng chỉ quỹ ETF trên đã tăng 31,3% năm nay và tăng vọt 210% trong vòng 12 tháng qua. Diễn biến này cùng nhịp với đà tăng nóng của giá bạc. Sau khi tăng tới 175% trong năm 2025, giá bạc tiếp tục lập đỉnh cao nhất lên tới 93,5 USD/ounce vào ngày 14-1 vừa qua.

Trong khi đó, chỉ số theo dõi cổ phiếu các công ty khai thác bạc MSCI ACWI Select Silver Miners ⁠Investable Index cũng tăng vọt 225% trong 12 tháng qua. Đây là nhóm doanh nghiệp có cổ phiếu chịu ảnh hưởng nhiều bởi biến động của giá kim loại quý.

Theo Vanda, đợt tăng giá lần này được hậu thuẫn bởi các yếu tố vững chắc hơn, khi bạc đang trở thành một tài sản giao dịch vĩ mô cốt lõi thay vì chỉ là một khoản đầu cơ.

Ở chiều ngược lại, vẫn có không ít cảnh báo về đà tăng nóng của kim loại này. Ông Kathy Kriskey, Trưởng bộ phận chiến lược ETF thay thế tại Invesco, nói rằng thị trường mất tới 45 năm để bạc vượt mốc 50 USD/ounce. Nhưng hiện tại, giá bạc vượt 80 USD/ounce chỉ trong chưa đầy 3 tháng!

Các chuyên gia phân tích hàng hóa tại TD Securities nhận định giá bạc có thể giảm về quanh mốc 40 USD/ounce trong năm 2026. Theo TD Securities, Hiệp hội Thị trường Kim loại London (LBMA) có thể sẽ đưa ra thị trường hơn 212 triệu ounce bạc từ lượng tồn kho hiện có.

Giá bạc Phú Quý tăng 36% trong 1 tháng

Ở thị trường trong nước, đà tăng vọt trong thời gian ngắn của giá bạc cũng thúc đẩy nhu cầu mua vào của nhà đầu tư.

Sáng nay, giá bạc Phú Quý loại 1 lượng được Tập đoàn Phú Quý niêm yết mua vào 3,39 triệu đồng/lượng, bán ra 3,49 triệu đồng/lượng, tăng tới 36,2% trong vòng 1 tháng qua.

Giá bạc loại 1 kg cũng tăng thêm hàng chục triệu đồng. Một tháng trước, giá bạc kg Phú Quý công bố bán ra là 68,22 triệu đồng, nhưng hiện nay, mức giá đã lên tới 93,19 triệu đồng.

Giá bạc miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sacombank (SBJ) còn được giao dịch ở mức cao hơn, mua vào 3,49 triệu đồng/lượng, bán ra 3,57 triệu đồng/lượng.

Giá bạc kg tại SBJ được bán ra lên tới 95,44 triệu đồng, tăng rất mạnh so với mốc bán ra 67 triệu đồng của 1 tháng trước đó.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, giá bạc tăng đã thúc đẩy nhu cầu mua vào của nhà đầu tư trong nước.

Tại một số doanh nghiệp như SBJ, Phú Quý, nhu cầu giao dịch bạc cũng tăng mạnh so với trước đó. Dù vậy, số khách mua được bạc vật chất giao ngay rất ít, chủ yếu là khách phải đặt trước, thanh toán ngay và nhận bạc sau 1-3 tháng.

Giá bạc thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết sáng nay vào khoảng 2,87 triệu đồng, thấp hơn giá bạc trong nước tới 24%.