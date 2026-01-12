Giá bạc hôm nay 12-1: Không chỉ vàng, bạc cũng gây bất ngờ

Sáng 12-1, thị trường kim loại quý ghi nhận diễn biến bứt phá mạnh của cả vàng và bạc. Trong khi giá vàng lập kỷ lục mới trên gần 4.600 USD/ounce thì giá bạc tăng vọt lên 83,61 USD/ounce, tương đương mức tăng 4,72% so với phiên trước, tiệm cận vùng đỉnh 84 USD/ounce được thiết lập cuối năm 2025.

Trước đó, trong tuần qua, giá bạc từng trải qua nhịp điều chỉnh khá mạnh khi có thời điểm giảm khoảng 10% chỉ trong vài ngày, lùi về vùng 74 USD/ounce. Tuy nhiên, lực cầu nhanh chóng quay trở lại, giúp giá bạc phục hồi liên tục và bật tăng mạnh trong những phiên gần đây.

Diễn biến của giá bạc thế giới cũng kéo giá bạc trong nước tăng mạnh, thiết lập các mốc cao mới. Lúc 8 giờ 15, Công ty Vàng bạc - Đá quý Sacombank (SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 3,14 - 3,22 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng hơn 200.000 đồng mỗi lượng so với cuối tuần trước.

Giá bạc trong nước hiện có sự chênh lệch khá rõ giữa các thương hiệu. Tại Tập đoàn Phú Quý, bạc miếng được giao dịch quanh 3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 3,09 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Một số thương hiệu khác như Ancarat hay Golden Fun cũng điều chỉnh tăng giá, đưa bạc miếng vượt mốc 3,2 triệu đồng/lượng.

Không chỉ bạc miếng, giá bạc kilogram cũng ghi nhận mức tăng mạnh. Cụ thể, Phú Quý đang bán ra bạc kg với giá 86,69 triệu đồng, trong khi SBJ niêm yết ở mức 85,92 triệu đồng/kg. So với cuối tuần trước, giá bạc kg đã tăng thêm cao nhất gần 10 triệu đồng.

Giá bạc hôm nay tăng rất mạnh

Theo giới phân tích, đợt điều chỉnh của giá bạc trong tuần trước chủ yếu xuất phát từ áp lực chốt lời sau chuỗi tăng nóng kéo dài, nhất là khi tính chung cả năm 2025, giá bạc đã tăng tới khoảng 170%.

Dù vậy, triển vọng trung và dài hạn của kim loại này vẫn được đánh giá tích cực. Các yếu tố hỗ trợ bao gồm căng thẳng địa chính trị tại một số khu vực trên thế giới và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục xu hướng giảm lãi suất. Đáng chú ý, dữ liệu việc làm tháng 12-2025 của Mỹ mới công bố kém khả quan hơn dự báo, qua đó củng cố khả năng Fed sẽ duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng trong thời gian tới.

Ở thị trường trong nước, bất chấp đà tăng mạnh của giá bạc, nhu cầu đầu tư vào kim loại này vẫn gia tăng đáng kể. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp lớn như Phú Quý hay SBJ đang giới hạn lượng bạc vật chất bán ra mỗi ngày, chủ yếu nhận đặt cọc, thanh toán trước và hẹn giao bạc sau từ 1 đến 3 tháng.

Trong khi đó, trên các chợ mạng, hoạt động mua bán bạc diễn ra khá sôi động. Các chuyên gia khuyến cáo người dân cần thận trọng khi giao dịch trên thị trường không chính thức để tránh rủi ro mua phải bạc kém chất lượng hoặc bị lừa đảo.

Hiện giá bạc thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết tương đương khoảng 2,66 triệu đồng/lượng.