Giá bạc hôm nay 18-10: Rớt thẳng đứng, một công ty bất ngờ ra thông báo quan trọng

Sáng 18-10, giá bạc Phú Quý được Tập đoàn Phú Quý niêm yết mua vào 1,985 triệu đồng/lượng, bán ra 2,046 triệu đồng/lượng, giảm 80.000 đồng mỗi lượng (-3,9%). Đây là mức giảm mạnh nhất của kim loại này trong nhiều ngày qua, sau chuỗi tăng nóng liên tiếp.

Một số doanh nghiệp khác kéo giá bạc lùi về dưới 2,1 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá bạc quốc tế còn giảm mạnh hơn nhiều, giá bạc chốt tuần giao dịch ở mức 51,98 USD/once, giảm hơn 4,1% so với phiên trước.

Giá bạc đi xuống cùng nhịp với vàng, khi phiên cuối tuần giá vàng rớt thẳng đứng rồi đóng cửa ở mức 4.252 USD/ounce (tương đương khoảng 135,1 triệu đồng).

Giá bạc hôm nay rớt thẳng đứng trên thị trường quốc tế

Với thị trường trong nước, trước nhu cầu mua bạc tăng cao – một số công ty bạc đã có động thái bất ngờ. Công ty vàng bạc đá quý Sacombank-SBJ thông báo sẽ chuyển đổi hình thức giao dịch sản phẩm Bạc ép vỉ Kim-Phúc-Lộc sang hình thức đặt hàng giao sau.

Lý do được công ty đưa ra là nhằm bảo đảm chất lượng sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo đảm trả hàng đúng hẹn. Theo đó, khách tới công ty sẽ không mua bạc lấy ngay mà phải đặt lịch, thanh toán rồi nhận sau.

Những ngày qua, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, rất đông khách hàng đã tới công ty Sacombank-SBJ, Phú Quý xếp hàng chờ mua bạc, bất chấp giá tăng mạnh.

Ở chiều ngược lại, với phiên giảm rất mạnh của giá bạc lùi sâu khỏi mốc 2,1 triệu đồng/lượng, không ít người đã mua bạc ở vùng đỉnh phiên trước, lên tới 2,148 triệu đồng/lượng.

"Hôm qua, tôi vừa mua 50 lượng bạc giá 2,148 triệu đồng đến sáng nay đã lỗ hơn 4%. Dù vậy, tôi mua để dành nên cũng không quá lo lắng" – chị Thương Hoàng (ngụ TP HCM) nói.

Hiện giá bạc thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 1,65 triệu đồng/lượng.

Giá bạc rớt hơn 4% chỉ trong 1 ngày



