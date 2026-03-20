Giá bạc hôm nay 20-3: Tăng mạnh từ đáy, người mua bạc thở phào

Trưa 20-3, theo giờ Việt Nam, giá bạc hôm nay được giao dịch ở mức 74,2 USD/ounce, tăng trở lại tới 10% so với mức đáy 66 USD/ounce đêm qua.

Giá bạc đang phục hồi mạnh hơn vàng. Cụ thể, giá vàng đang được giao dịch ở mức 4.725 USD/ounce (tăng khoảng 4% so với đáy của đêm qua).

Giá bạc thế giới biến động dữ dội khiến giá trong nước cũng dao động mạnh.

Hiện, Công ty Kim loại quý Ancarat giao dịch bạc miếng mua vào 2,78 triệu đồng/lượng, bán ra 2,87 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá bạc miếng mua vào 2,77 triệu đồng/lượng và bán ra 2,86 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc Đá quý Sacombank (SBJ) giao dịch bạc miếng lần lượt 2,9 triệu đồng/lượng và 3 triệu đồng/lượng (mua – bán).

So với cuối ngày hôm qua, giá bạc miếng các thương hiệu phục hồi khoảng 70.000 đồng tới 130.000 đồng/lượng.

Giá bạc thỏi, bạc nguyên khối các thương hiệu cũng phục hồi hàng triệu đồng, khi Phú Quý bán ra 76,39 triệu đồng; Ancarat bán ra khoảng 76,3 triệu đồng. Trong khi giá bán ra cao nhất ở SBJ, hiện đã vượt 80 triệu đồng/kg, tăng khoảng 2 triệu đồng so với cuối ngày hôm qua.

Giá vàng, bạc biến động mạnh trong bối cảnh giá dầu thô, đồng USD liên tục "dậy sóng". Tới trưa nay, giá dầu thô được giao dịch ở mức 107 USD/thùng, giảm mạnh từ mốc đỉnh 118 USD/thùng vào đêm qua. Chỉ số đồng USD (DXY Index) cũng rớt khỏi mốc 100 điểm, về còn 99,43 điểm.

Theo giới phân tích, vàng, bạc đang bị ảnh hưởng tiêu cực khi các nhà giao dịch lo ngại về triển vọng lạm phát bất ổn khiến các ngân hàng trung ương phải thắt chặt chính sách tiền tệ. Kịch bản trên hỗ trợ đồng USD mạnh lên, từ đó hạn chế nhu cầu tiêu dùng và đầu tư vào vàng và bạc.

Chỉ trong vài ngày, giá vàng, bạc đã xóa sạch thành quả tăng của những tháng trước, khi căng thẳng ở Trung Đông leo thang đẩy giá năng lượng lên cao và làm tăng nguy cơ gây thiệt hại cho nền kinh tế toàn cầu.



