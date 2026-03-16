Kinh tế

Giá bạc hôm nay 16-3: Giảm nhanh hơn thế giới, người mua bạc lại "méo mặt"

Thái Phương, Ảnh: Lam Giang

(NLĐO) – Giá bạc trong nước giảm nhanh hơn thế giới, thủng mốc 3,2 triệu đồng/lượng khiến nhiều người mua bạc vùng đỉnh lỗ khoảng 30%.

Trưa 16-3, giá bạc thế giới được giao dịch ở mức 80,4 USD/ounce, giảm 0,29% so với phiên trước. Trong buổi sáng, giá bạc biến động rất mạnh, có thời điểm lùi sâu về chỉ còn 78,9 USD/ounce, mất gần 2% so với phiên trước, giảm mạnh hơn đà đi xuống của giá vàng. 

Giá bạc không chỉ rớt về mức thấp nhất 2 tuần qua mà vẫn bỏ xa mốc đỉnh từng lập vào cuối tháng 1 vừa qua là 121 USD/ounce.

Đáng chú ý, giá bạc trong nước còn giảm nhanh hơn giá thế giới, có lúc xuống còn 2,9 triệu đồng/lượng, trước khi hồi phục nhẹ lên mốc 3 triệu đồng/lượng.

Hiện, công ty Vàng bạc Đá quý Sacombank (SBJ) niêm yết giá bạc miếng mua vào 3,09 triệu đồng/lượng, bán ra 3,19 triệu đồng/lượng, giảm thêm 80.000 đồng/lượng so với cuối tuần trước.

Tập đoàn Phú Quý báo giá bạc miếng lần lượt 3,01 – 3,1 triệu đồng/lượng (mua – bán), mức thấp nhất trong hơn 2 tháng qua.

Công ty Kim loại quý Ancarat cũng điều chỉnh giá bạc lùi sâu về 3,01 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 3,11 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Giá bạc hiện tại đang thấp hơn so với mức đỉnh hồi tháng 1-2026 khoảng 30%

Giá bạc thỏi các thương hiệu cũng rớt thêm hàng triệu đồng. Ancarat bán ra bạc thỏi mỗi kg là 82,9 triệu đồng; Phú Quý bán ra 82,6 triệu đồng trong khi SBJ giữ giá cao nhất ở chiều bán ra là 87,3 triệu đồng.

Giá bạc đi xuống trong bối cảnh đồng USD và giá dầu thô duy trì mốc cao. Chỉ số USD (DXY Index) hiện được giao dịch trên mốc 100,2 điểm, trong khi giá dầu thô tăng tiếp lên 104,8 USD/thùng, tăng 1,56% so với cuối tuần.

Ở thị trường trong nước, nhiều nhà đầu tư cho biết vẫn đang "gồng lỗ" khi mua cả chục kg bạc ở vùng đỉnh hồi tháng 1 vừa qua. Chị Khánh Minh (ngụ TPHCM) kể chị đặt 10 kg bạc hồi tháng 1 với giá đỉnh lúc bấy giờ lên tới 120 triệu đồng mỗi kg. Tổng chi phí mua bạc lên tới 1,2 tỉ đồng.

"Tôi mua lúc bấy giờ là thanh toán trước, nhận giao bạc sau. Giấy hẹn giao bạc chia làm 2 đợt tháng 5 và tháng 6 này nhưng tới giờ khoản đầu tư tạm lỗ hơn 320 triệu đồng dù chưa cầm thỏi bạc nào trong tay" – chị Minh buồn bã kể.

Trên các diễn đàn đầu tư bạc, nhiều người cũng rao bán bạc để cắt lỗ với giá khoảng 85-90 triệu đồng/kg trong khi giá tại thời điểm nhà đầu tư mua lên tới 120 triệu đồng, 130 triệu đồng thậm chí 140 triệu đồng/kg (trên thị trường tự do).

Theo một số chuyên gia, giá bạc đang điều chỉnh giảm trong ngắn hạn cùng nhịp với giá vàng, tuy nhiên triển vọng trung dài hạn của kim loại này vẫn tích cực. Bởi bạc không chỉ là kim loại đầu tư tích lũy như vàng mà còn đóng vai trò quan trọng với ngành công nghiệp năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, sản xuất xe điện…

Giá bạc hôm nay 15-3: Thấp nhất 2 tuần, người mua bạc dịp Thần Tài lỗ nặng

(NLĐO) – Giá bạc giảm mạnh cả ở thị trường trong nước lẫn quốc tế, nhiều người xếp hàng mua bạc dịp Thần Tài đang lỗ nặng.

Giá bạc hôm nay 13-3: Rớt mạnh hơn vàng, bạc Phú Quý chỉ còn hơn 3 triệu đồng/lượng

(NLĐO) – Giảm mạnh hơn giá vàng khiến các loại bạc miếng, bạc thỏi trong nước lùi sâu về quanh vùng 3,1 – 3,3 triệu đồng/lượng.

Giá bạc hôm nay 11-3: Đi ngang sau một ngày tăng mạnh

(NLĐO) – Trong 3 ngày qua, giá bạc miếng tăng thêm khoảng 300.000 - 400.000 đồng/lượng, bạc khối cũng tăng 7-8 triệu đồng/kg.

