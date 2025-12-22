HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Giá bạc hôm nay 22-12: Bạc tăng gần 20 triệu đồng/kg trong một tháng

Thái Phương, Ảnh:Lam Giang

(NLĐO) – Liên tục lập đỉnh theo giá thế giới, giá bạc hôm nay vượt mốc 70 triệu đồng mỗi kg.

Sáng 22-12, giá bạc thế giới lập đỉnh mới kéo giá bạc trong nước lên mức cao chưa từng thấy.

Giá bạc thế giới giao ngay ở mức 68,62 USD/ounce, tăng 2,09% so với giá đóng cửa cuối tuần. Chỉ trong 1 tháng qua, giá bạc tăng vọt từ mốc 48 USD/ounce lên hơn 68 USD/ounce, vượt mọi dự báo của giới đầu tư và chuyên gia.

Theo giới phân tích, bạc đang hưởng lợi từ nhu cầu công nghiệp và đầu tư mạnh mẽ trong năm 2025, cùng nỗi lo ngại về thuế quan làm gián đoạn nguồn cung vật chất, đẩy giá tăng hơn 120% từ đầu năm.

Đà đi lên mạnh mẽ của giá bạc thế giới thúc đẩy giá bạc trong nước cũng lập những mốc cao mới.

Các doanh nghiệp liên tục thay biểu giá giao dịch bạc vào sáng nay. Tới 9 giờ 45, Công ty vàng bạc đá quý Sacombank (SBJ) niêm yết giá bạc miếng mua vào 2,577 triệu đồng/lượng, bán ra 2,64 triệu đồng/lượng.

Giá bạc hôm nay 22 - 12: Bạc đạt 70 triệu đồng / kg , tăng vọt trong 1 tháng - Ảnh 2.

Cả giá bạc lẫn vàng đều tăng liên tục trong năm nay

Tập đoàn Phú Quý đẩy giá bạc miếng lên tới 2,583 triệu đồng, bán ra 2,663 triệu đồng/lượng, tăng thêm khoảng 60.000 đồng mỗi lượng so với hôm qua.

Nổi bật là giá bạc kg được nhiều công ty đẩy lên trên 70 triệu đồng. Công ty SBJ bán ra bạc kg 70,4 triệu đồng, trong khi Phú Quý bán ra tới 71,17 triệu đồng, tăng tới 35% chỉ trong một tháng. Với mức tăng sốc này, những người mua 1 kg bạc vào tháng trước, tháng này đã có mức lãi khoảng 20 triệu đồng.

Dù vậy, chênh lệch giá mua vào - bán ra của bạc cũng ở mức cao, khoảng 3,1%.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, do giá bạc tăng nhanh thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư, nhiều người đã đổ xô đi mua bạc tích trữ. Một số người mua bạc ở các cửa hàng với giá cao nhưng khi bán lại thì bị ép giá. Trên các diễn đàn, việc mua – bán bạc cũng khá nhộn nhịp.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân nên mua bạc ở các doanh nghiệp lớn, lấy hóa đơn giao dịch đầy đủ để tránh bị ép giá khi có nhu cầu bán.

Hiện giá bạc thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 2,19 triệu đồng/lượng.

Giá bạc hôm nay 22 - 12: Bạc đạt 70 triệu đồng / kg , tăng vọt trong 1 tháng - Ảnh 3.

Giá bạc tăng 8% chỉ trong 1 tuần qua

giá bạc hôm nay giá bạc giá bạc thế giới giá bạc pnj giá bạc sjc
