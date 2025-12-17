HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Giá bạc hôm nay 17-12 lên đỉnh mới, người dân đổ xô lên mạng mua bán

Thái Phương, Ảnh: Lam Giang

(NLĐO) – Giá bạc hôm nay đồng loạt lập đỉnh mới cả ở thị trường thế giới và trong nước

Ngày 17-12, giá bạc miếng được Công ty vàng bạc đá quý Sacombank (SBJ) giao dịch mua vào 2,448 triệu đồng/lượng, bán ra 2,505 triệu đồng/lượng, tăng tới 100.000 đồng mỗi lượng so với hôm qua.

Tập đoàn Phú Quý cũng đẩy giá bạc miếng lên mức cao hơn nhiều, chiều mua vào 2,467 triệu đồng/lượng, bán ra 2,543 triệu đồng/lượng, tăng hơn 3,8% chỉ trong 1 ngày.

Với bạc thỏi loại 1 kg, các công ty cũng giao dịch ở mốc đỉnh mới. Bạc thỏi Phú Quý được bán ra lên tới 67,8 triệu đồng/kg; trong khi bạc thỏi SBJ bán ra 66,8 triệu đồng/kg.

Giá bạc hôm nay trong nước liên tục lập những mốc cao mới, do ảnh hưởng từ giá thế giới. Trên thị trường quốc tế, giá bạc hôm nay lập đỉnh mới, vượt 65,54 USD/ounce, tăng tới 2,74% so với phiên trước.

Giá bạc hôm nay 17 - 12 tăng mạnh , thị trường sôi động và đầy cơ hội đầu tư - Ảnh 2.

Giá bạc lập đỉnh mới

Giá bạc không chỉ đi cùng xu hướng với giá vàng mà còn tăng nhanh hơn. Mức tăng hơn 100% từ đầu năm tới nay và được dự báo có thể tiếp tục tỏa sáng trong thời gian tới do nhu cầu đầu tư, nhu cầu sản xuất công nghiệp đều ở mức cao.

Với thị trường bạc trong nước, các công ty bạc đều cho biết hiện tại không có bạc giao ngay mà khách phải đặt hàng, thanh toán trước và nhận bạc sau 1-3 tháng tới.

Nhiều người có nhu cầu mua bạc nhưng không có bạc giao ngay đã tìm tới chợ mạng, khiến thị trường này trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết.

Giá bạc hôm nay 17 - 12 tăng mạnh , thị trường sôi động và đầy cơ hội đầu tư - Ảnh 4.

Nhiều người rao bán bạc trên chợ mạng

Dù vậy, các chuyên gia khuyến cáo người mua cần cẩn trọng khi giao dịch để tránh rủi ro mua phải bạc kém chất lượng hoặc lừa đảo, gian lận.

Chuyên gia vàng Nguyễn Ngọc Trọng phân tích bạc thường tăng giá theo vàng và có mức tăng đáng kể thời gian qua, thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư. Tuy nhiên, cần lưu ý là tính thanh khoản của bạc không cao như vàng và nhiều người mới chỉ đầu tư tích trữ gần đây.

"Ngân hàng trung ương các nước hiện cũng rất ít tích trữ bạc. Vì vậy, trong trường hợp bạc bị chốt lời, giá có thể biến động mạnh. Trước đây, platin (bạc kim) giá cao hơn vàng có cũng có yếu tố đầu cơ như bạc, nhưng đến hiện tại kim loại này có giá rẻ hơn vàng rất nhiều" - ông Trọng phân tích.

Hiện giá bạc thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào chỉ khoảng 2,08 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá trong nước tới gần 500.000 đồng.

