Giá bạc hôm nay 28-1: Đỉnh mới vượt 4,5 triệu đồng/lượng, nhiều người vẫn mua chờ 6 tháng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Giá bạc hôm nay 28-1: Đỉnh mới vượt 4,5 triệu đồng/lượng, nhiều người vẫn mua chờ 6 tháng

Thái Phương, Ảnh: Lam Giang

(NLĐO) – Giá bạc hôm nay tăng tiếp cả ở thị trường trong nước và quốc tế, bạc Phú Quý, SBJ lập đỉnh chưa từng có.

Trưa 28-1, Tập đoàn Phú Quý công bố giá bạc miếng mua vào - bán ra lần lượt ở mức 4,32 triệu đồng và 4,45 triệu đồng/lượng, tăng 150.000 đồng mỗi lượng so với sáng hôm qua.

TIN LIÊN QUAN

Mức tăng mạnh phải kể đến Công ty Vàng bạc - Đá quý Sacombank (SBJ), khi giá mua vào được niêm yết lên tới 4,39 triệu đồng/lượng và bán ra 4,29 triệu đồng/lượng, tăng thêm 210.000 đồng mỗi lượng so với sáng hôm qua.

Đây là mức tăng rất mạnh của giá bạc trong nước, tiếp đà đi lên mạnh mẽ những ngay qua. Không chỉ bạc miếng loại 1 lượng, mà bạc thỏi loại 1 kg cũng được các thương hiệu đẩy lên những mốc cao mới. Tập đoàn Phú Quý bán ra bạc kg vượt 118,8 triệu đồng; trong khi SBJ bán ra 120,2 triệu đồng, tăng gần 6 triệu đồng chỉ trong một ngày.

Trong một tháng kể từ đầu năm 2026, giá bạc của các thương hiệu lớn như Phú Quý, SBJ và nhiều doanh nghiệp khác đã tăng hơn 50%.

Giá bạc hôm nay 28 - 1: Đỉnh mới vượt 4 , 5 triệu đồng / lượng tại việt nam - Ảnh 2.

Người dân xếp hàng chờ mua bạc tại trụ sở công ty SBJ sáng 28-1

Đà tăng mạnh của giá bạc trong nước do ảnh hưởng từ giá thế giới. Trên thị trường quốc tế, giá bạc hôm nay được giao dịch ở mức 115,6 USD/ounce, tăng thêm 2,92% so với phiên trước. Giá bạc đi lên cùng nhịp với giá vàng, bất chấp những cảnh báo kim loại quý liên tiếp tăng nóng.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, giá bạc tăng nhanh trong thời gian ngắn đã thúc đẩy nhu cầu mua bạc để đầu tư, tích lũy của người dân. Tại trụ sở Công ty SBJ sáng 28-1, rất đông người dân xếp hàng chờ đặt mua bạc. Công ty cũng chỉ nhận khách đặt mua bạc, thanh toán ngay và giao hàng sau 4-6 tháng.

Anh Hoàng Hạnh (ngụ TPHCM) cho biết vừa đặt mua 200 lượng bạc miếng SBJ với giá 4,58 triệu đồng/lượng. "Dù giá bạc đã tăng thời gian qua nhưng tôi vẫn mua với kỳ vọng giá còn tăng tiếp trong năm 2026. Thời gian giao bạc tới 6 tháng là hơi lâu, nhưng do thị trường chỉ có vài thương hiệu kinh doanh bạc, nên khách không có nhiều sự lựa chọn" – anh Hạnh kể.

Hiện giá bạc thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 3,66 triệu đồng/lượng.

Giá bạc hôm nay 28 - 1: Đỉnh mới vượt 4 , 5 triệu đồng / lượng tại việt nam - Ảnh 3.

Mỗi kg bạc hiện đã vượt 120 triệu đồng

Tin liên quan

Giá bạc hôm nay 27-1: Bạc Phú Quý vượt 4,3 triệu đồng/lượng

Giá bạc hôm nay 27-1: Bạc Phú Quý vượt 4,3 triệu đồng/lượng

(NLĐO) – Bất chấp giá bạc thế giới rung lắc dữ dội ở vùng đỉnh, giá bạc trong nước vẫn leo đỉnh mới khó tin.

Chuyên gia lý giải đà tăng rất nhanh của giá vàng, giá bạc

(NLĐO) - Giá vàng, giá bạc lập những mốc đỉnh mới trong bối cảnh dòng tiền chảy vào kênh đầu tư trú ẩn an toàn, đồng USD suy yếu, nhưng cũng xuất hiện rủi ro

Sáng 23-1, giá vàng vượt 173 triệu đồng/lượng, giá bạc lên hơn 102 triệu đồng/kg

(NLĐO) – Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn và cả giá bạc cũng lập kỷ lục mới khi giá kim loại quý trên thị trường thế giới cùng tăng nóng.

giá bạc giá bạc phú quý giá bạc thế giới giá bạc sbj
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo