Giá bạc hôm nay 28-1: Đỉnh mới vượt 4,5 triệu đồng/lượng, nhiều người vẫn mua chờ 6 tháng

Trưa 28-1, Tập đoàn Phú Quý công bố giá bạc miếng mua vào - bán ra lần lượt ở mức 4,32 triệu đồng và 4,45 triệu đồng/lượng, tăng 150.000 đồng mỗi lượng so với sáng hôm qua.

Mức tăng mạnh phải kể đến Công ty Vàng bạc - Đá quý Sacombank (SBJ), khi giá mua vào được niêm yết lên tới 4,39 triệu đồng/lượng và bán ra 4,29 triệu đồng/lượng, tăng thêm 210.000 đồng mỗi lượng so với sáng hôm qua.

Đây là mức tăng rất mạnh của giá bạc trong nước, tiếp đà đi lên mạnh mẽ những ngay qua. Không chỉ bạc miếng loại 1 lượng, mà bạc thỏi loại 1 kg cũng được các thương hiệu đẩy lên những mốc cao mới. Tập đoàn Phú Quý bán ra bạc kg vượt 118,8 triệu đồng; trong khi SBJ bán ra 120,2 triệu đồng, tăng gần 6 triệu đồng chỉ trong một ngày.

Trong một tháng kể từ đầu năm 2026, giá bạc của các thương hiệu lớn như Phú Quý, SBJ và nhiều doanh nghiệp khác đã tăng hơn 50%.

Người dân xếp hàng chờ mua bạc tại trụ sở công ty SBJ sáng 28-1

Đà tăng mạnh của giá bạc trong nước do ảnh hưởng từ giá thế giới. Trên thị trường quốc tế, giá bạc hôm nay được giao dịch ở mức 115,6 USD/ounce, tăng thêm 2,92% so với phiên trước. Giá bạc đi lên cùng nhịp với giá vàng, bất chấp những cảnh báo kim loại quý liên tiếp tăng nóng.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, giá bạc tăng nhanh trong thời gian ngắn đã thúc đẩy nhu cầu mua bạc để đầu tư, tích lũy của người dân. Tại trụ sở Công ty SBJ sáng 28-1, rất đông người dân xếp hàng chờ đặt mua bạc. Công ty cũng chỉ nhận khách đặt mua bạc, thanh toán ngay và giao hàng sau 4-6 tháng.

Anh Hoàng Hạnh (ngụ TPHCM) cho biết vừa đặt mua 200 lượng bạc miếng SBJ với giá 4,58 triệu đồng/lượng. "Dù giá bạc đã tăng thời gian qua nhưng tôi vẫn mua với kỳ vọng giá còn tăng tiếp trong năm 2026. Thời gian giao bạc tới 6 tháng là hơi lâu, nhưng do thị trường chỉ có vài thương hiệu kinh doanh bạc, nên khách không có nhiều sự lựa chọn" – anh Hạnh kể.

Hiện giá bạc thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 3,66 triệu đồng/lượng.