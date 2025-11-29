HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Giá bạc hôm nay 29-11: Đồng loạt lập đỉnh kỷ lục

Thái Phương

(NLĐO) – Giá vàng thế giới lên mức cao nhất từ trước tới nay đẩy giá bạc tăng sốc

Sáng 29-11, giá bạc miếng trong nước tăng vọt. Tập đoàn Phú Quý thông báo giá bạc miếng mua vào 2,132 triệu đồng/lượng, bán ra 2,198 triệu đồng/lượng - tăng hơn 100.000 đồng so với hôm qua (5,8%), mức tăng rất mạnh của giá bạc chỉ trong một ngày. 

Một số thương hiệu bạc trong nước cũng đẩy giá bạc lên mức đỉnh, xấp xỉ 2,2 triệu đồng/lượng.

Giá bạc trong nước đang ở mức cao nhất từ trước tới nay – vượt qua mốc 2,14 triệu đồng hồi tháng 10 vừa qua.

Với diễn biến này, những người mua và nắm giữ bạc chỉ trong 1 tuần có mức lãi hơn 11%.

Giá bạc trong nước nhảy vọt theo đà tăng dữ dội của giá thế giới. Trên thị trường quốc tế, giá bạc bất ngờ vượt qua mốc 56 USD/ounce, đóng cửa tuần giao dịch ở mức 56,33 USD/ounce - tăng tới 5,8% so với phiên trước.

Giá bạc hôm nay 29-11: Đồng loạt lập đỉnh kỷ lục - Ảnh 1.

Giá bạc lập mức đỉnh kỷ lục mới

Giá bạc không chỉ tăng vọt mà còn vượt qua mốc đỉnh 54,5 USD/ounce hồi tháng 10 vừa qua.

Giá bạc tăng vọt cùng nhịp đi lên với giá vàng. Giá vàng hôm nay chốt tuần giao dịch cũng lên tới 4.222 USD/ounce, tăng khoảng 40 USD/ounce so với phiên trước. Thậm chí, giá bạc còn đang tăng nhanh hơn vàng, gây bất ngờ cho nhiều nhà đầu tư.

Theo giới phân tích, giá bạc khép lại tuần giao dịch ở mức cao kỷ lục hơn 56 USD/ounce, tăng tới 97% so với đầu năm. Nhu cầu công nghiệp khiến bạc ở trong tình trạng thiếu hụt nguồn cung liên tiếp trong 5 năm. 

Nhu cầu đầu tư bạc như kênh trú ẩn an toàn trước những nỗi lo biến động kinh tế, địa chính trị và mới nhất là nỗi lo bạc có thể bị áp thuế từ Mỹ… giúp kim loại quý này không ngừng đi lên và lập đỉnh.

Hiện giá bạc thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 1,79 triệu đồng/lượng.

Giá bạc hôm nay 29-11: Đồng loạt lập đỉnh kỷ lục - Ảnh 2.


giá bạc hôm nay giá bạc giá bạc phú quý giá bạc sbj
