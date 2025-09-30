HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Giá bạc hôm nay, 30-9: Bạc Phú Quý vượt 1,8 triệu đồng/lượng

Thái Phương, Ảnh: Lam Giang

(NLĐO) – Giá bạc hôm nay tăng cả trên thị trường quốc tế và trong nước, giá bạc Phú Quý vượt 1,8 triệu đồng/lượng.

Giá bạc tăng 20% chỉ trong 1 tháng

Sáng 30-9, giá bạc trên thị trường quốc tế tiếp tục đi lên và được giao dịch ở mức 46,78 USD/ounce, tăng so với phiên trước. 

Chỉ trong vòng 2 tuần, giá kim loại này đã tăng khoảng 11%, còn tính theo tháng, mức tăng lên đến 20%. Đây được xem là nhịp tăng rất mạnh, đưa bạc chạm tới vùng đỉnh lịch sử, diễn biến song hành cùng đà leo thang của giá vàng.

Diễn biến giá thế giới ngay lập tức tác động đến thị trường trong nước. Tại Công ty Vàng bạc Phú Quý, giá bạc sáng nay được niêm yết mua vào 1,79 triệu đồng/lượng và bán ra 1,85 triệu đồng/lượng, tăng thêm 25.000 đồng mỗi lượng so với hôm qua. 

Công ty Vàng bạc đá quý Sacombank-SBJ cũng điều chỉnh tăng, với mức mua vào 1,82 triệu đồng/lượng và bán ra 1,86 triệu đồng/lượng.

Trong 8 ngày qua, mỗi lượng bạc đã tăng khoảng 7,8%. Nếu tính theo tháng, mức tăng lên đến 20%, cho thấy xu hướng đi lên rõ rệt của bạc cùng với vàng. 

Giá bạc hôm nay, 30-9: Bạc Phú Quý vượt 1,8 triệu đồng/lượng- Ảnh 1.

Giá bạc hôm nay tăng cùng nhịp với giá vàng

Giá bạc lên cao nhất trong 14 năm

Theo giới phân tích, cả vàng và bạc đều đang hưởng lợi trong bối cảnh nhu cầu trú ẩn an toàn tăng cao của các nhà đầu tư quốc tế do lo ngại về những bất ổn mới liên quan việc Chính phủ Mỹ đứng trước nguy cơ đóng cửa. Hiện, giá bạc lên mức cao nhất trong 14 năm qua. 

Theo AP, nếu dự luật cấp ngân sách cho chính phủ không được Quốc hội Mỹ thông qua và được ông Donald Trump ký ban hành trước nửa đêm 30-9, kịch bản trên sẽ xảy ra từ ngày 1-10. Trong trường hợp chính phủ đóng cửa toàn phần hoặc một phần, hàng trăm ngàn nhân viên liên bang có thể bị buộc nghỉ việc tạm thời hoặc phải làm việc mà không được trả lương…

Các nhà đầu tư lo ngại và tìm đến các kim loại quý như kênh trú ẩn an toàn, thúc đẩy cả giá vàng lẫn bạc đều tăng rất mạnh.

Hiện giá bạc thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 1,49 triệu đồng/lượng.

Giá bạc hôm nay, 30-9: Bạc Phú Quý vượt 1,8 triệu đồng/lượng- Ảnh 2.

Giá bạc tăng mạnh thời gian qua. Nguồn: Phú Quý


