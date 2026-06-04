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Kinh tế

Giá bạc hôm nay 4-6: Giảm theo giá vàng, nhà đầu tư lại chờ "gió đông"

Thái Phương, Ảnh: Lam Giang

(NLĐO) – Giá bạc đi xuống cùng nhịp với vàng, bạc miếng được các thương hiệu trong nước điều chỉnh lùi về vùng thấp nhất trong nhiều tuần qua.

Giá bạc trong nước tiếp tục đi xuống trong phiên giao dịch sáng 4-6, nối dài xu hướng giảm theo diễn biến của thị trường kim loại quý thế giới.

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Lúc 10 giờ sáng 4-6 tại Công ty Kim loại quý Ancarat, bạc miếng được giao dịch ở mức 2,77 triệu đồng/lượng mua vào và 2,85 triệu đồng/lượng bán ra.

Cùng thời điểm, Công ty Vàng bạc Đá quý SACOMBANK-SBJ niêm yết giá bạc miếng ở mức 2,77 triệu đồng/lượng mua vào và 2,86 triệu đồng/lượng bán ra.

Nhiều doanh nghiệp kinh doanh kim loại quý khác như Phú Quý, DOJI và Bảo Tín Minh Châu cũng điều chỉnh giảm giá bạc miếng khoảng 40.000 đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua.

Không chỉ bạc miếng, giá bạc thỏi và bạc ký của các thương hiệu lớn cũng giảm mạnh. Hiện các doanh nghiệp giao dịch quanh mức 74,1 triệu đồng/kg mua vào và 76,4 triệu đồng/kg bán ra, thấp hơn từ 1 - 1,9 triệu đồng/kg so với phiên trước.

Với diễn biến này, giá bạc trong nước đã lùi về vùng tích lũy kéo dài khoảng 2,5 tháng qua, đồng thời cách khá xa mức đỉnh thiết lập hồi cuối tháng 1-2026. Theo ghi nhận, nhiều nhà đầu tư mua bạc ở vùng giá 4,5 - 4,7 triệu đồng/lượng hoặc khoảng 120 triệu đồng/kg hồi đầu năm hiện vẫn đang chịu mức thua lỗ lên tới khoảng 36%.

Giá bạc hôm nay 4 - 6 giảm mạnh theo giá vàng , nhà đầu tư chờ đợi cơ hội mới - Ảnh 2.

Giá bạc hôm nay giảm tiếp

Giá bạc thế giới xuống thấp nhất trong ba tuần

Đà giảm của thị trường trong nước chủ yếu xuất phát từ xu hướng đi xuống của giá bạc quốc tế.

Trên thị trường thế giới, giá bạc giao dịch quanh mức 73,6 USD/ounce, giảm so với mức 74,6 USD/ounce của phiên trước. Đây cũng là vùng giá thấp nhất của kim loại quý này trong khoảng ba tuần gần đây.

Theo các chuyên gia phân tích, bạc cùng với vàng đang chịu áp lực khi đồng USD duy trì sức mạnh và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tiếp tục tăng. Bên cạnh đó, giá dầu thô Brent vẫn neo ở vùng cao trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Hiện giá dầu đã tăng ba phiên liên tiếp sau khi các cuộc đàm phán liên quan đến việc khôi phục hoạt động tại tuyến hàng hải chiến lược giữa Mỹ và Iran tiếp tục rơi vào bế tắc.

Đồng USD mạnh lên cùng mặt bằng lợi suất trái phiếu cao khiến dòng tiền có xu hướng dịch chuyển sang các tài sản an toàn, qua đó gây sức ép lên nhóm kim loại quý, trong đó có bạc.

Tuy nhiên, ở góc nhìn dài hạn, một số chuyên gia vẫn giữ quan điểm tích cực đối với bạc. Theo họ, những lo ngại về an ninh năng lượng toàn cầu có thể thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang các nguồn năng lượng tái tạo, đặc biệt là năng lượng mặt trời. Đây là lĩnh vực sử dụng lượng bạc lớn trong sản xuất tấm pin quang điện và được kỳ vọng sẽ tiếp tục hỗ trợ nhu cầu tiêu thụ bạc trong thời gian tới.

Dù vậy, trong ngắn hạn, diễn biến của đồng USD, lãi suất và tình hình địa chính trị vẫn được xem là những yếu tố có ảnh hưởng lớn nhất đến xu hướng giá bạc trên thị trường quốc tế.


Giá bạc hôm nay 4 - 6 giảm mạnh theo giá vàng , nhà đầu tư chờ đợi cơ hội mới - Ảnh 3.


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