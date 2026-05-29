Kinh tế

Giá bạc hôm nay, 29-5: Ngân hàng Mỹ dự báo có thể lên 100 USD/ounce

Thái Phương, Ảnh: Lam Giang

(NLĐO) - Ngân hàng Bank of America (Mỹ) dự báo giá bạc có thể đạt 100 USD/ounce vào quý cuối năm nay.

Sáng 29-5, giá bạc hôm nay trên thị trường quốc tế được giao dịch ở mức 75,3 USD/ounce, giảm khoảng 0,31% so với phiên trước.

Trong phiên giao dịch đêm qua, giá bạc chao đảo khi rớt mạnh rồi phục hồi ngay sau đó. Có thời điểm giá bạc lùi sâu chỉ còn 71,8 USD/ounce – mức thấp nhất trong khoảng 1 tháng qua. Tuy nhiên ngay sau đó, lực cầu bắt đáy giúp giá bạc phục hồi nhanh trở lại lên tới 76,2 USD/ounce.

Ở thị trường trong nước, giá bạc miếng các thương hiệu cũng tăng giảm liên tục.

Sáng 29-5, Công ty Vàng bạc - Đá quý SACOMBANK-SBJ công bố giá bạc miếng mua vào – bán ra lần lượt là 2,87 triệu đồng và 2,96 triệu đồng/lượng. Công ty Kim loại quý Ancarat mua vào 2,85 triệu đồng/lượng, bán ra 2,94 triệu đồng/lượng.

Phú Quý, DOJI, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá bạc miếng các loại quanh mức 2,88 triệu đồng và 2,97 triệu đồng (mua – bán).

So với cuối ngày hôm qua, mỗi lượng bạc miếng tăng gần 100.000 đồng.

Trong khi đó, giá bạc thỏi, bạc ký các thương hiệu được giao dịch quanh 76,5 triệu đồng chiều mua vào và 78,9 triệu đồng bán ra, tăng gần 2 triệu đồng mỗi ký so với hôm qua.

Giá bạc biến động liên tục

Giá bạc biến động liên tục

Theo ông Nguyễn Hoàng Việt, Giám đốc Ancarat Xã Đàn Hà Nội, giá bạc đang chịu ảnh hưởng từ các yếu tố như: nhu cầu công nghiệp, biến động của đồng USD trên thị trường quốc tế. Tương tự vàng, nếu đồng USD suy yếu, giá bạc có thể được hỗ trợ và tăng tiếp. Ngược lại, nếu dữ liệu kinh tế khiến kỳ vọng lãi suất tăng lại, giá bạc có thể chịu áp lực giảm.

Trong dự báo mới nhất, Bank of America (Mỹ) cho rằng dù thị trường bạc tiếp tục gặp khó khăn khi giá duy trì ở mức quanh 75 USD/ounce gần đây nhưng giá có thể cao hơn vào cuối năm.

Cụ thể, các chuyên gia của ngân hàng Mỹ này cho rằng giá bạc có thể đạt 100 USD/ounce vào quý cuối năm nay. Có điều, đà tăng của giá bạc sẽ không bền vững trong năm 2027 do nhu cầu cơ bản đang giảm bớt.

Giá bạc hôm nay 29 - 5: Dự báo tăng lên 100 USD / ounce từ ngân hàng Mỹ - Ảnh 3.


