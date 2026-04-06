Kinh tế

Giá bạc hôm nay 6-4: Giảm hơn giá vàng, Bạc Phú Quý, Ancarat rung lắc quanh 2,8 triệu đồng/lượng

Thái Phương, Ảnh: Lam Giang

(NLĐO) – Giá bạc thế giới giảm mạnh hơn vàng trong phiên đầu tuần, các thương hiệu bạc trong nước điều chỉnh giá bán ra quanh 2,8 triệu đồng/lượng.

Trưa 6-4, giá bạc thế giới được giao dịch ở mức 72,36 USD/ounce, giảm khoảng 1,09% so với phiên cuối tuần. Giá bạc đi xuống cùng nhịp với vàng nhưng tốc độ điều chỉnh nhanh hơn - giá vàng đang giao dịch ở mức 4.665 USD/ounce (-0,28%). 

Trong khoảng 3 tuần qua, giá bạc dao động trong biên độ từ 70-72 USD/ounce, sau khi không vượt qua được vùng 80 USD/ounce. 

Giá bạc trong nước cũng đi xuống. Hiện tại, Tập đoàn Phú Quý niêm yết bạc miếng ở mức 2,71 triệu đồng/lượng mua vào và 2,79 triệu đồng/lượng bán ra, giảm khoảng 30.000 đồng/lượng so với cuối tuần trước.

Công ty Kim loại quý Ancarat giao dịch bạc miếng ở mức 2,7 - 2,79 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trong khi đó, Công ty Vàng bạc Đá quý Sacombank (SBJ) niêm yết bạc mức cao nhất thị trường, với giá mua vào 2,72 triệu đồng/lượng và bán ra 2,82 triệu đồng/lượng, giảm khoảng 20.000 đồng/lượng.

Giá bạc trong nước liên tục giằng co ở quanh mốc 2,8 triệu đồng/lượng.

Giá bạc trong nước giằng co quanh mốc 2,8 triệu đồng/lượng

Ở phân khúc bạc kg, giá cũng biến động trong vùng hẹp khi Ancarat niêm yết giá bạc mua vào 72,2 triệu đồng, bán ra 74,4 triệu đồng; Phú Quý bán ra 74,5 triệu đồng/kg, trong khi SBJ ghi nhận mức cao nhất khoảng 75,2 triệu đồng/kg, giảm khoảng 600.000 đồng mỗi kg so với cuối tuần.

Giá bạc trong nước chững lại khiến nhu cầu mua bạc tích lũy cũng hạ nhiệt. Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, tại trụ sở một số công ty bạc ở TPHCM những ngày qua, không còn cảnh người xếp hàng mua "bạc giấy" như trước. Khách có nhu cầu mua bạc số lượng ít khoảng 10-20 lượng có thể tới mua và lấy ngay.

Trong khi đó, những người từng đặt mua bạc ở vùng đỉnh quanh 4,5 - 4,7 triệu đồng/lượng và khoảng 120 triệu đồng/kg hồi tháng 1 vừa qua, đến giờ vẫn chưa tới hẹn lấy bạc. Trong khi khoản lỗ ngày càng nặng.

Theo giới phân tích, giá bạc cùng với vàng chưa thể bứt phá mạnh trong bối cảnh giá dầu thô, đồng USD duy trì ở mốc cao. Dù nhu cầu tìm đến kênh trú ẩn an toàn gia tăng nhưng nỗi lo lạm phát toàn cầu đang lấn át tâm lý thị trường, dòng tiền chưa thể chảy mạnh vào vàng, bạc.

Giá bạc hôm nay 3-4: Đi lên cùng giá vàng

