Giá bạc hôm nay 1-4: Bạc SBJ, Ancarat, Phú Quý lên gần 3 triệu đồng/lượng

Sáng 1-4, giá bạc thế giới tiếp tục tăng mạnh, lên mức 74,7 USD/ounce, tăng 3,5% so với phiên trước và ghi nhận phiên tăng thứ 3 liên tiếp. Chỉ trong vòng 3 ngày, kim loại quý này đã phục hồi gần 10% từ vùng đáy 67,7 USD/ounce.

Đà tăng của bạc diễn ra cùng chiều với vàng khi giá vàng thế giới sáng cùng ngày giao dịch quanh ngưỡng 4.700 USD/ounce – mức cao nhất trong khoảng hai tuần gần đây.

Diễn biến tích cực trên thị trường quốc tế đã kéo giá bạc trong nước đi lên. Tập đoàn Phú Quý niêm yết bạc miếng ở mức 2,8 triệu đồng/lượng mua vào và 2,89 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 110.000 đồng/lượng so với cuối ngày trước đó.

Tương tự, Công ty Kim loại quý Ancarat giao dịch bạc miếng ở mức 2,79 – 2,88 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Trong khi đó, Công ty Vàng bạc Đá quý Sacombank (SBJ) niêm yết mức cao nhất thị trường, với giá mua vào 2,81 triệu đồng/lượng và bán ra 2,91 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc bạc kg, giá cũng tăng mạnh thêm hàng triệu đồng mỗi kg. Cụ thể, Ancarat bán ra ở mức 76,8 triệu đồng/kg; Phú Quý là 77,09 triệu đồng/kg, trong khi SBJ ghi nhận mức cao nhất khoảng 77,6 triệu đồng/kg.

Giá bạc trong nước tăng vọt theo giá thế giới

Theo giới phân tích, giá bạc đang tăng cùng vàng trong bối cảnh giá dầu thô và đồng USD hạ nhiệt. Bên cạnh đó, căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khiến dòng tiền quay lại các kênh trú ẩn an toàn như vàng và bạc.

Trong nước, nhu cầu mua bạc tích trữ không còn quá sôi động như trước, song vẫn duy trì ổn định. Nhiều nhà đầu tư lựa chọn bạc với kỳ vọng giá biến động cùng xu hướng tăng của vàng, đồng thời kỳ vọng mặt hàng này có thể được niêm yết trên Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam trong tương lai.

Đáng chú ý, xu hướng số hóa đầu tư kim loại quý đang được đẩy mạnh. Ngân hàng Quân đội (MB), Công ty CP Digi Invest và Công ty Kim loại quý Ancarat vừa ký kết hợp tác chiến lược nhằm phát triển kênh tích lũy kim loại quý trực tuyến.

Theo đó, khách hàng có thể mua bạc miếng, bạc thỏi Ancarat 999 và thanh toán trực tiếp trên nền tảng ngân hàng số của MB từ hôm nay, 1-4. Các sản phẩm bạc tích trữ sẽ được phân phối chính thức trên ứng dụng MBBank với quy trình giao dịch nhanh chóng, minh bạch.

Trong thời gian tới, các bên dự kiến triển khai thêm tính năng mua bán lại bạc ngay trên ứng dụng, góp phần mở rộng lựa chọn đầu tư cho người dùng. Trước đó, khách hàng của BIDV cũng đã có thể mua bạc Ancarat 99,9% thông qua tính năng "Bạc tích lũy" trên ứng dụng ngân hàng số.



