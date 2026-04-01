Giá bạc hôm nay 1-4: Bạc SBJ, Ancarat, Phú Quý lên gần 3 triệu đồng/lượng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Giá bạc hôm nay 1-4: Bạc SBJ, Ancarat, Phú Quý lên gần 3 triệu đồng/lượng

Thái Phương, Ảnh: Lam Giang

(NLĐO) – Giá bạc trong nước hôm nay tăng mạnh theo giá thế giới và đi lên cùng nhịp với giá vàng.

Sáng 1-4, giá bạc thế giới tiếp tục tăng mạnh, lên mức 74,7 USD/ounce, tăng 3,5% so với phiên trước và ghi nhận phiên tăng thứ 3 liên tiếp. Chỉ trong vòng 3 ngày, kim loại quý này đã phục hồi gần 10% từ vùng đáy 67,7 USD/ounce.

Đà tăng của bạc diễn ra cùng chiều với vàng khi giá vàng thế giới sáng cùng ngày giao dịch quanh ngưỡng 4.700 USD/ounce – mức cao nhất trong khoảng hai tuần gần đây.

Diễn biến tích cực trên thị trường quốc tế đã kéo giá bạc trong nước đi lên. Tập đoàn Phú Quý niêm yết bạc miếng ở mức 2,8 triệu đồng/lượng mua vào và 2,89 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 110.000 đồng/lượng so với cuối ngày trước đó.

Tương tự, Công ty Kim loại quý Ancarat giao dịch bạc miếng ở mức 2,79 – 2,88 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Trong khi đó, Công ty Vàng bạc Đá quý Sacombank (SBJ) niêm yết mức cao nhất thị trường, với giá mua vào 2,81 triệu đồng/lượng và bán ra 2,91 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc bạc kg, giá cũng tăng mạnh thêm hàng triệu đồng mỗi kg. Cụ thể, Ancarat bán ra ở mức 76,8 triệu đồng/kg; Phú Quý là 77,09 triệu đồng/kg, trong khi SBJ ghi nhận mức cao nhất khoảng 77,6 triệu đồng/kg.

Giá bạc trong nước tăng vọt theo giá thế giới

Theo giới phân tích, giá bạc đang tăng cùng vàng trong bối cảnh giá dầu thô và đồng USD hạ nhiệt. Bên cạnh đó, căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khiến dòng tiền quay lại các kênh trú ẩn an toàn như vàng và bạc.

Trong nước, nhu cầu mua bạc tích trữ không còn quá sôi động như trước, song vẫn duy trì ổn định. Nhiều nhà đầu tư lựa chọn bạc với kỳ vọng giá biến động cùng xu hướng tăng của vàng, đồng thời kỳ vọng mặt hàng này có thể được niêm yết trên Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam trong tương lai.

Đáng chú ý, xu hướng số hóa đầu tư kim loại quý đang được đẩy mạnh. Ngân hàng Quân đội (MB), Công ty CP Digi Invest và Công ty Kim loại quý Ancarat vừa ký kết hợp tác chiến lược nhằm phát triển kênh tích lũy kim loại quý trực tuyến.

Theo đó, khách hàng có thể mua bạc miếng, bạc thỏi Ancarat 999 và thanh toán trực tiếp trên nền tảng ngân hàng số của MB từ hôm nay, 1-4. Các sản phẩm bạc tích trữ sẽ được phân phối chính thức trên ứng dụng MBBank với quy trình giao dịch nhanh chóng, minh bạch.

Trong thời gian tới, các bên dự kiến triển khai thêm tính năng mua bán lại bạc ngay trên ứng dụng, góp phần mở rộng lựa chọn đầu tư cho người dùng. Trước đó, khách hàng của BIDV cũng đã có thể mua bạc Ancarat 99,9% thông qua tính năng "Bạc tích lũy" trên ứng dụng ngân hàng số.

Giá bạc hôm nay 1-4: Tăng vọt theo vàng, bạc SBJ, Ancarat, Phú Quý xấp xỉ 3 triệu đồng/lượng - Ảnh 3.


(NLĐO) – Giá bạc thế giới tăng mạnh theo giá vàng, thúc đẩy giá bạc trong nước đi lên, vượt 2,8 triệu đồng/lượng.

(NLĐO) – Giá bạc hôm nay trên thị trường quốc tế bất ngờ vượt 70 USD/ounce thúc đẩy giá bạc trong nước trụ vững trên 2,7 triệu đồng/lượng.

(NLĐO) – Giá bạc hôm nay biến động nhẹ và vẫn cách xa vùng đỉnh lịch sử 120 triệu đồng/kg khiến nhiều người đặt "bạc giấy" lỗ nặng

giá bạc hôm nay giá bạc giá bạc phú quý giá bạc ancarat
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo