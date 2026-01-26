Giá bia Tết bắt đầu tăng, người bán ngại trữ hàng

Thị trường mua sắm Tết Nguyên đán 2026 đang nhộn nhịp từng ngày. Giá các mặt hàng bia, rượu, nước giải khát cũng theo đó bắt đầu nhích lên.

Ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động tại TP HCM cho thấy nhiều tiệm tạp hóa, nhà phân phối cho biết giá bia nhập vào đã tăng từ vài ngàn đến vài chục ngàn đồng mỗi thùng bia, tùy thương hiệu và quy cách.

Anh Thanh Bình, chủ một tiệm tạp hóa tại TP HCM, cho biết giá bia đã tăng từ vài tuần trước do nhu cầu tất niên, chúc Tết.

Cụ thể, bia Heineken Silver lon cao 330 ml tăng hơn 10.000 đồng/thùng, lên 465.000 đồng/thùng; loại 250 ml tăng 15.000 đồng/thùng, lên 380.000 đồng/thùng.

Các dòng bia Tiger tăng từ 12.000 - 15.000 đồng/thùng, trong khi bia Sài Gòn chỉ tăng nhẹ 2.000 – 3.000 đồng/thùng.

"Tết cận kề, giá bia tăng là điều dễ hiểu nhưng năm nay tôi không dám trữ nhiều như trước. Người tiêu dùng ngoài mua tại cửa hàng còn chuyển sang mua online nhiều, nếu tính toán không kỹ rất dễ tồn hàng sang năm mới, sẽ bị lỗ" – anh Bình nói.

Tương tự, chị Xuân, chủ một cửa hàng tạp hóa khác, cho biết giá bia đã tăng từ khoảng một tuần nay, mức tăng phổ biến từ 15.000 – 20.000 đồng/thùng. Riêng Heineken Silver lon cao 330 ml tăng hơn 20.000 đồng/thùng, lên 480.000 đồng/thùng.

Giá bia Tết đã bắt đầu tăng trong hơn 1 tuần trước

"Ngoài bán sỉ, tôi còn bán lẻ trên các sàn thương mại điện tử, doanh số tăng khoảng 30% so với ngày thường. Dù giá cao hơn vài ngàn đồng mỗi thùng nhưng người tiêu dùng vẫn chấp nhận vì tiện lợi, giao hàng tận nơi và có chính sách đổi trả khi hàng cận date" – đại diện nhà phân phối nói.

Theo các tiểu thương, dù bia Tết vẫn là mặt hàng mang lại lợi nhuận khá nhưng sức mua năm nay có dấu hiệu chững lại. Lượng tiêu thụ tại nhiều cửa hàng giảm 30-40% so với các năm trước, khách chủ yếu mua bia phục vụ các buổi tất niên hoặc cúng lễ.

Ở phía người tiêu dùng, chị Nguyễn Thị Hạnh (TPHCM) kể những năm trước gia đình thường mua vài thùng bia để sử dụng và biếu tặng dịp Tết.

Tuy nhiên, năm nay gia đình dự kiến chuyển sang các sản phẩm khác như bánh kẹo hoặc giỏ trái cây do nhu cầu sử dụng bia giảm.