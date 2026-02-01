Giá cà phê hôm nay 1-2: Nông dân chờ giá lên

Ngày 1-2, dù không có giá cà phê tham chiếu trên sàn, nhưng thị trường trong nước khép ở mức 100.800 đồng/kg, giảm nhẹ 100 đồng/kg so với tuần trước.

Trong khi đó, so với tuần trước, giá Robusta khép tuần 4.113 USD/kg, giảm 29 USD/tấn còn Arabica tạm thời 7.320 USD/tấn, giảm đến 420 USD/tấn.

Như vậy, giá cà phê trong nước được giữ tốt nhất do yếu tố "vững tâm lý" của nông dân.

Giá cà phê vẫn trên 100.000 đồng/kg

Theo Cục Xuất nhập khẩu – Bộ Công Thương, đầu năm 2026, hoạt động bán ra từ các quốc gia sản xuất lớn như Việt Nam và Brazil diễn ra khá thận trọng, khi nông dân và doanh nghiệp có xu hướng chờ giá cao hơn.

Trong khi đó, xuất khẩu cà phê năm 2025 bên cạnh sự tăng trưởng về lượng và trị giá, còn thành công trong việc dịch chuyển cơ cấu sản phẩm xuất khẩu theo hướng đa dạng hóa chủng loại và giảm dần phụ thuộc vào xuất khẩu thô, góp phần nâng cao hiệu quả và tính bền vững.

Cụ thể, xuất khẩu cà phê chế biến đạt 1,78 tỉ USD, tăng 50,4% so với năm trước.

Kết quả này đến từ việc doanh nghiệp đẩy mạnh đầu tư vào công nghệ chế biến sâu, mở rộng sản xuất cà phê hòa tan, rang xay và các sản phẩm giá trị gia tăng cao.



