Kinh tế

Giá cà phê hôm nay 1-9: Sốt hơn vàng, tăng tiếp hay không?

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay sau 1 tháng tăng nóng trên sàn London – Anh với mức tăng lên đến 46% trong khi cùng thời gian vàng tăng 5,44%

Hôm nay, 1-9, thị trường trong nước vẫn đang giai đoạn nghỉ lễ. Trên cả nước, ở nhiều nơi đã và sắp nhận tiền 100.000 đồng được Chính phủ lần đầu tặng vào dịp Quốc khánh. 

Giá cà phê tăng 46% chỉ sau 1 tháng

Nhìn lại tuần qua, giá Robusta trên sàn London - Anh đã lên 4.815 USD/tấn tăng 165 USD/tấn lên USD/tấn, tương đương mức tăng 3,55% còn Arabica trên sàn New York - Mỹ 8.410 USD/tấn, tăng 2,1% so với cùng kỳ tuần trước ở kỳ tham chiếu chính.

Nếu so với tháng trước, giá Robusta đã tăng đến 46%, Arabica 33% trong khi giá vàng cùng thời điểm so sánh tăng 5,44%.

Giá cà phê trong nước hiện không còn cao hơn giá thế giới với mức hiện tại 122.400 đồng/kg và cũng đang ít giao dịch do nghỉ lễ.

Thị trường cà phê vẫn còn đang tồn tại nhiều yếu tố có thể đẩy giá. 

Nổi bật là thông tin sản xuất cà phê tại Brazil, nước sản xuất cà phê số 1 thế giới gặp khó do thời tiết bất lợi. 

Dự báo của Tổ chức môi giới tài chính và phân tích thị trường hàng hóa toàn cầu StoneX sản lượng cà phê Arabica Brazil niên vụ 2025-2026 có thể giảm tới 18,4%.

Giá cà phê hôm nay 1 - 9: Tăng mạnh hơn vàng , xu hướng tiếp theo ra sao? - Ảnh 1.

Giá cà phê đã sốt hơn 1 tháng qua trên sàn London

Thông tin đan xen

Niên vụ vừa qua, dù Brazil được đánh giá là được mùa lớn với sản lượng 65 triệu bao nhưng lượng xuất khẩu trong tháng 7-2025 lại giảm mạnh đến 28% khiến cho thị trường nghi ngờ đánh giá ban đầu.

Theo Cục Xuất nhập khẩu – Bộ Công Thương, nguồn cung hạn chế, chính sách thiếu ổn định của các nước nhập khẩu cà phê trên thế giới (như Mỹ) và lực mua từ các quỹ đầu tư cao đã đẩy giá cà phê tăng.

"Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu bất ổn, cà phê Robusta của Việt Nam đang trở thành lựa chọn ưu tiên với cả nhà nhập khẩu và người tiêu dùng nhờ mức giá cạnh tranh" – cơ quan này nhận định.

Dù vậy, theo các chuyên gia, tháng 10-2025, Việt Nam thu hoạch, tháng 11-2025 có thể ra hàng và dự báo được mùa nhờ mưa thuận gió hòa có thể làm cho thị trường xoay chuyển.

