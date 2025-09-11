HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Giá cà phê hôm nay 11-9: Tăng mạnh và lợi thế mới của cà phê Việt

Ngọc Ánh. Ảnh: An Na

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay quay đầu tăng trở lại giữa bối cảnh đạo luật chống phá rừng và suy thoái rừng của Liên minh châu Âu (EUDR) sắp có hiệu lực

Giá cà phê hôm nay bật tăng mạnh mẽ

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua, rạng sáng 11-9 (giờ Việt Nam), thị trường cà phê quốc tế ghi nhận đà tăng mạnh ở cả hai sàn lớn là London và New York. Trên sàn London, giá cà phê Robusta bật tăng từ 2,07%-2,43% tùy kỳ hạn. 

Cụ thể, hợp đồng giao tháng 11-2025 tăng 106 USD/tấn, đạt 4.477 USD/tấn; kỳ hạn tháng 1-2026 tăng 96 USD/tấn, lên 4.403 USD/tấn; kỳ hạn tháng 3-2026 tăng 91 USD/tấn, lên 4.339 USD/tấn; kỳ hạn tháng 5-2026 tăng 87 USD/tấn, lên 4.291 USD/tấn. Nếu quy đổi sang tiền Việt, giá Robusta giao tháng 11-2025 tương đương 117.100 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay thị trường trong nước kỳ vọng tăng trở lại từ mức bình quân 114.500 đồng/kg vào cuối ngày 10-9. Một số đại lý niêm yết giá cà phê thu mua cao hơn, từ 116.000 – 118.000 đồng/kg theo tiêu chuẩn thu mua được thỏa thuận.

Trong khi đó, trên sàn New York (Mỹ), giá Arabica cũng đi lên từ 1,19%-1,34%. Hợp đồng giao tháng 12-2025 tăng 110 USD/tấn, lên mức 8.530 USD/tấn. 

Sự đồng pha giữa hai loại cà phê chủ lực cho thấy nhu cầu tiêu thụ vẫn cao và nguồn cung đang gặp những áp lực nhất định.

Giá cà phê hôm nay 11 - 9: Tăng mạnh và lợi thế cà phê Việt Nam - Ảnh 2.

Việt Nam đang chuẩn bị thu hoạch vụ cà phê mới

Cà phê Việt Nam được chuộng 

Một trong những chính sách có thể làm xoay chuyển dòng chảy cà phê trên thế giới là EUDR sẽ có hiệu lực từ cuối năm 2025. Theo đó, các lô hàng cà phê không đáp ứng yêu cầu về EUDR sẽ bị từ chối nhập khẩu vào EU.

EU là thị trường nhập khẩu cà phê lớn nhất của Việt Nam, chiếm hơn 40% thị phần và là khối nhập khẩu cà phê dẫn đầu trên thế giới.

Mới đây, EU công bố hệ thống phân loại quốc gia theo mức độ rủi ro. Việt Nam được xếp vào nhóm rủi ro thấp nhờ kiểm soát chặt chẽ việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng. Do đó, tần suất kiểm tra là 1%.

Trong khi đó, các đối thủ như: Brazil, Indonesia, Malaysia,… bị xếp vào nhóm "rủi ro tiêu chuẩn", sẽ bị kiểm tra bắt buộc 3% lô hàng.

Nhóm các nước "rủi ro cao" còn bị giám sát chặt chẽ hơn và nguy cơ mất thị trường là rất lớn.

Đây là một trong những lý do khiến cà phê Việt Nam được ưa chuộng bên cạnh chất lượng ngày càng cải thiện dù giá cao hơn nhiều nguồn cung khác.

giá cà phê hôm nay giá cà phê mới nhất EUDR giá cà phê Robusta cà phê Arabica
