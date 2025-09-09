Giá cà phê hôm nay 9-9: Quay đầu tăng vọt

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Giá cà phê hôm nay 9-9: Quay đầu tăng vọt

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) - Giá cà phê hôm nay, 9-9, tăng mạnh trên các sàn giao dịch với cả Robusta và Arabica sau 1 tuần lao dốc

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua, rạng sáng nay 9-9 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London - Anh tăng mạnh từ 2,76%-2,81%, tùy kỳ hạn. 

Giá cà phê hôm nay tăng cực mạnh

Cụ thể, giá Robusta các kỳ hạn như sau:

Giao tháng 11-2025 tăng 121 USD/tấn, lên 4.430 USD.

Giao tháng 1-2026 tăng 121 USD, lên 4.359 USD/tấn.

Giao tháng 3-2026 tăng 116 USD/tấn, lên 4.296 USD.

Giao tháng 5-2026 tăng 114 USD, lên 4.251 USD/tấn.

Quy đổi ra tiền Việt Nam, giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 11-2025 là 116.000 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay ở vùng nguyên liệu Tây Nguyên kỳ vọng sẽ hồi phục từ mức 113.100 đồng/kg trước giờ sàn London giao dịch.

Trên sàn New York – Mỹ, giá cà phê Arabica tăng còn mạnh hơn, khoảng 3%; kỳ hạn giao tháng 12-2025 là 8.480 USD/tấn, sau khi tăng 250 USD/tấn.

Giá cà phê hôm nay 9-9: Quay đầu tăng 3 con số - Ảnh 1.

Giá cà phê biến động mạnh gần đây

Cà phê có thể được miễn thuế đối ứng?

Theo chuyên gia thị trường Nguyễn Quang Bình, giá cà phê tăng phiên đầu tuần nhờ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ hạ lãi suất mạnh, khiến chi phí vốn rẻ hơn, tiền đổ vào sàn cà phê nhiều hơn.

Một thông tin liên quan thuế đối ứng là Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ban hành sắc lệnh cho phép chính quyền linh hoạt trong các hiệp định thương mại song phương để giảm/xóa bỏ thuế quan đối với một số sản phẩm nhất định. 

Trong đó, có nhóm những sản phẩm nông nghiệp không thể được trồng với số lượng đủ lớn tại Mỹ để đáp ứng nhu cầu trong nước. Theo tiêu chí này, cà phê có thể vào danh sách khi Mỹ phải nhập đến 99% để phục vụ chế biến, tiêu dùng. Hiện tại, thuế nhập khẩu cà phê từ Mỹ  50%, Việt Nam 20%, Indonesia 19%,...

Cà phê Việt Nam đang vào giai đoạn giáp hạt trước khi vào vụ mới. Theo thống kê từ Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam (VICOFA), trong tháng 8-2025, Việt Nam xuất khẩu hơn 84.000 tấn cà phê, trị giá hơn 460 triệu USD - tăng 11% về khối lượng và tăng 14,4% về giá trị so với cùng kỳ năm 2024.

Tin liên quan

Giá cà phê hôm nay 7-9: Tuần buồn của người giữ cà phê

Giá cà phê hôm nay 7-9: Tuần buồn của người giữ cà phê

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay ở mức thấp so với kỳ vọng của người giữ cà phê nhưng điều an ủi là giá cà phê trong nước giảm ít hơn thế giới

Giá cà phê hôm nay 6-9: Giảm 3 con số, tương lai thế nào?

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay lại giảm và giảm mạnh với Robusta, kết thúc một tuần buồn của người giữ cà phê

Giá cà phê hôm nay 5-9: Lại giảm nhưng yếu tố đẩy giá vẫn còn

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay quay lại đà giảm nhưng không mạnh như các phiên trước, kỳ vọng vẫn neo ở mức cao

giá cà phê hôm nay giá cà phê mới nhất giá cà phê Robusta
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo