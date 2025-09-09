Giá cà phê hôm nay 9-9: Quay đầu tăng vọt

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua, rạng sáng nay 9-9 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London - Anh tăng mạnh từ 2,76%-2,81%, tùy kỳ hạn.

Giá cà phê hôm nay tăng cực mạnh

Cụ thể, giá Robusta các kỳ hạn như sau:

Giao tháng 11-2025 tăng 121 USD/tấn, lên 4.430 USD.

Giao tháng 1-2026 tăng 121 USD, lên 4.359 USD/tấn.

Giao tháng 3-2026 tăng 116 USD/tấn, lên 4.296 USD.

Giao tháng 5-2026 tăng 114 USD, lên 4.251 USD/tấn.

Quy đổi ra tiền Việt Nam, giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 11-2025 là 116.000 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay ở vùng nguyên liệu Tây Nguyên kỳ vọng sẽ hồi phục từ mức 113.100 đồng/kg trước giờ sàn London giao dịch.

Trên sàn New York – Mỹ, giá cà phê Arabica tăng còn mạnh hơn, khoảng 3%; kỳ hạn giao tháng 12-2025 là 8.480 USD/tấn, sau khi tăng 250 USD/tấn.

Giá cà phê biến động mạnh gần đây

Cà phê có thể được miễn thuế đối ứng?

Theo chuyên gia thị trường Nguyễn Quang Bình, giá cà phê tăng phiên đầu tuần nhờ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ hạ lãi suất mạnh, khiến chi phí vốn rẻ hơn, tiền đổ vào sàn cà phê nhiều hơn.

Một thông tin liên quan thuế đối ứng là Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ban hành sắc lệnh cho phép chính quyền linh hoạt trong các hiệp định thương mại song phương để giảm/xóa bỏ thuế quan đối với một số sản phẩm nhất định.

Trong đó, có nhóm những sản phẩm nông nghiệp không thể được trồng với số lượng đủ lớn tại Mỹ để đáp ứng nhu cầu trong nước. Theo tiêu chí này, cà phê có thể vào danh sách khi Mỹ phải nhập đến 99% để phục vụ chế biến, tiêu dùng. Hiện tại, thuế nhập khẩu cà phê từ Mỹ 50%, Việt Nam 20%, Indonesia 19%,...

Cà phê Việt Nam đang vào giai đoạn giáp hạt trước khi vào vụ mới. Theo thống kê từ Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam (VICOFA), trong tháng 8-2025, Việt Nam xuất khẩu hơn 84.000 tấn cà phê, trị giá hơn 460 triệu USD - tăng 11% về khối lượng và tăng 14,4% về giá trị so với cùng kỳ năm 2024.