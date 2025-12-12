HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Giá cà phê hôm nay 12-12: Tin vui lớn của ngành cà phê

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay giảm với Robusta, tăng với Arabica trong khi các doanh nghiệp thở phào vì nút thắt về thuế GTGT đã được tháo gỡ

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng nay 12-12 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London – Anh giảm 15 – 27 USD/tấn; giá Arabica trên sàn New York – Mỹ tăng 1,04%-1,1%. 

Giá cà phê lình xình

Ở kỳ hạn tham chiếu tháng 1-2026, giá Robusta ở mức 4.206 USD/tấn, giảm 15 USD/tấn; trong khi giá Arabica giao tháng 3-2026 ở mức 8.290 USD/tấn, tăng 90 USD/tấn.

Giá cà phê hôm nay ở thị trường trong nước dự kiến cũng ít biến động từ mức bình quân 101.700 đồng/kg trước giờ sàn London giao dịch.

Những phiên giao dịch gần đây, giá cà phê lình xình, biến động ít, rất khác với những phiên tăng giảm 3 con số liên tục trước đó. Điều này tạo thuận lợi cho buôn bán cà phê bởi tính ổn định nhưng các nhà đầu cơ sẽ thấy ít hấp dẫn.

Giá cà phê hôm nay 12 - 12: Tình hình Lình xình và tin vui lớn ngành cà phê - Ảnh 2.

Giá cà phê gần đây ít biến động

Điểm nghẽn ngành cà phê được tháo gỡ

Hôm qua, nhiều ngành sản xuất, xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp, trong đó có cà phê, hồ tiêu, thủy sản, gạo,… đón nhận tin vui lớn khi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng được Quốc hội thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2026.

Việc sửa đổi Luật lần này được đánh giá là cấp thiết để kịp thời khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, sớm khôi phục sản xuất kinh doanh, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp, đồng thời tháo gỡ "điểm nghẽn" trong hoàn thuế GTGT.

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, từ 1-7 vừa qua, các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản phải nộp thuế GTGT sau đó chờ thủ tục hoàn khá phức tạp, khiến vốn kinh doanh bị treo và nguy cơ không được hoàn bởi lỗi của bên thứ 3. Riêng ngành cà phê, với giá trị cao, tiền thuế bị treo có thể lên đến 10.000 tỉ đồng/năm.

Giá cà phê hôm nay 12 - 12: Tình hình Lình xình và tin vui lớn ngành cà phê - Ảnh 3.


Quốc hội hoàn thuế GTGT giá cà phê Robusta giá cà phê hôm nay giá cà phê mới nhất Arabica Luật thuế GTGT
