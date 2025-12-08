Giá cà phê hôm nay 8-12: Động thái lạ của khối ngoại

Hôm nay 8-12, các sàn giao dịch cà phê trên thế giới như London – Anh, New York – Mỹ sẽ mở cửa vào buổi chiều (giờ Việt Nam).

Đầu tuần mới, giá cà phê ở mức thấp

Giá Robusta giao tháng 1-2026 tạm thời ở mức 4.295 USD/tấn; Arabica giao tháng 3-2026 ở mức 8.260 USD/tấn; giá nội địa 102.800 đồng/kg.

Tháng 12 hằng năm là thời điểm cà phê Việt Nam thu hoạch rộ nhất, chiếm đến hơn 50% sản lượng cả năm nên thông thường, giá sẽ ở mức thấp.

Trước đây, thời điểm này, các doanh nghiệp thường mua cà phê mạnh để dự trữ và bán quanh năm nhưng hiện tại do cần nguồn vốn lớn, đa số doanh nghiệp chọn phương án khớp giá theo lô để an toàn.

Lượng cà phê dự trữ phân tán trong kho nhỏ của nông dân.

Giá cà phê giảm mạnh khi thu hoạch rộ

Khối ngoại ít tham gia thị trường

Thông tin từ Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam (VICOFA) cho thấy trong tháng 11-2025, xuất khẩu cà phê đạt khoảng 88.126 tấn, giá trị 522,1 triệu USD; tăng 45% về lượng và tăng 49% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

Riêng khối lượng Robusta xuất khẩu đạt 64.237 tấn, trị giá gần 310,4 triệu USD; đơn giá trung bình 4.832 USD/tấn.

Đáng chú ý, trong kỳ thống kê này, khối ngoại (các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) tham gia thị trường xuất khẩu rất yếu, chỉ chiếm 16% về khối lượng, thấp hơn nhiều so với thị phần bình quân khoảng 30% của niên vụ trước.

Trong danh sách 10 doanh nghiệp xuất khẩu cà phê nhân sống lớn nhất tháng 11-2025 chỉ có duy nhất một thương hiệu ngoại là Nestlé Việt Nam, ở vị trí thứ 9.

Dẫn đầu danh sách xuất khẩu cà phê trong tháng 11-2025 nhiều nhất là: Vĩnh Hiệp, Intimex và Simexco Đắk Lắk.

Ông Thái Như Hiệp, Chủ tịch HĐTV Vĩnh Hiệp, cho biết lượng cà phê xuất khẩu trong tháng 10 và 11 vừa qua, chủ yếu là hàng tồn kho từ vụ trước chuyển qua.