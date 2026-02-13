Giá cà phê hôm nay 13-2: Tăng mạnh sát Tết

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng 13-2 (giờ Việt Nam), giá Robusta trên sàn London (Anh) tăng 1,98%-2,11%; giá Arabica trên sàn New York (Mỹ) tăng 1,57%-1,68%.

Ở kỳ hạn tham chiếu tháng 3-2026, giá Robusta tăng 76 USD/tấn, lên 3.825 USD/tấn; giá Arabica tăng 110 USD/tấn, lên 6.610 USD/tấn.

Giá cà phê hôm nay thị trường trong nước dự kiến tăng trở lại từ mốc 95.500 đồng/kg trước giờ sàn London giao dịch.

Giá cà phê tăng mạnh sát Tết

Đầu tháng 2, Viện Chất lượng Cà phê (CQI) công bố mở rộng Chương trình Quỹ Cà phê Toàn cầu năm 2026, với mục tiêu huy động tổng cộng 500.000 USD nhằm mở rộng khả năng tiếp cận giáo dục chất lượng cà phê và các sáng kiến liên quan.

Điểm mới của năm 2026 là việc triển khai cơ chế tài trợ đối ứng, theo đó CQI sẽ đồng đầu tư theo tỉ lệ 1:1 với các đối tác có mục tiêu phù hợp, với tổng giá trị đối ứng tối đa 200.000USD, qua đó tạo ra tối đa 400.000USD vốn đầu tư mới.

Được thành lập từ năm 2022, Quỹ Cà phê Toàn cầu của CQI hướng tới hỗ trợ có trọng điểm cho ngành cà phê trong bối cảnh khu vực công đang thu hẹp đầu tư.



